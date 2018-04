NHL: Philadelphia a Colorado postúpili do play off, istých je 6 dvojíc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Philadelphia - New York Rangers 5:0,

Boston - Ottawa 5:2 /za domácich Chára 0+1/,

Carolina - Tampa Bay 3:2 pp,

Detroit - New York Islanders 3:4 pp,

Florida - Buffalo 4:3,

Toronto - Montreal 4:2,

Washington - New Jersey 5:3,

Winnipeg - Chicago 4:1,

Nashville - Columbus 4:2,

Arizona - Anaheim 0:3,

Colorado - St. Louis 5:2,

Calgary - Vegas 7:1,

Edmonton - Vancouver 3:2 pp a sn,

Los Angeles - Dallas 2:4,

San Jose - Minnesota 3:6





Zoznam účastníkov play off:



Západná konferencia: Nashville - víťaz základnej časti NHL aj konferencie, resp. Centrálnej divízie, Minnesota, Winnipeg /DAŇO/, Vegas /TATAR/ - víťaz Pacifickej divízie, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Colorado



Východná konferencia: Tampa Bay /BUDAJ/, Boston /CHÁRA, CEHLÁRIK/, Toronto /MARINČIN/, Washington - víťaz Metropolitnej divízie, Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Philadelphia



Dvojice 1. kola play off:



Západná konferencia: Nashville - Colorado, Vegas - Los Angeles, Winnipeg - Minnesota, Anaheim - San Jose



Východná konferencia: Tampa Bay/Boston - New Jersey, Washington - Columbus, Boston/Tampa Bay - Toronto, Pittsburgh - Philadelphia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. apríla (TASR) - Hokejisti Colorada a Philadelphie skompletizovali v noci na nedeľu zoznam postupujúcich do play off zámorskej NHL. Po bohatom 15-zápasovom nočnom programe sa vykryštalizovalo už šesť dvojíc 1. kola. Zostávajúce dve určí záverečný súboj základnej časti medzi Bostonom a Floridou, ktorý je na programe v noci na pondelok o 01.30 SELČ.V priamom súboji o postup do play off zvíťazilo Colorado nad St. Louis 5:2. Hráči Avalanche tak skompletizovali osmičku tímov zo Západnej konferencie, ktoré sa prebojovali do vyraďovacej časti. V konečnej tabuľke skončili o bod pred deviatym St. Louis a uchmatli druhú voľnú kartu na západe. V 1. kole play off narazí "lavína" na vlaňajšieho finalistu a víťaza Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti Nashville. Colorado sa po troch prehrách v pravej chvíli prebralo, pričom k výhre ho potiahol elitný prvý útok, jeho líder Nathan MacKinnon zaznamenal gól a asistenciu, Gabriel Landeskog až tri body (1+2). Blues v najhoršom možnom čase opustila forma a v závere základnej časti prehrali päť zo šiestich zápasov. V kľúčovom súboji im citeľne chýbal ruský kanonier Vladimir Tarasenko, ktorý musel už v prvej tretine odstúpiť z hry pre nešpecifikované zranenie.Philadelphia získala potrebný bod na spečatenie postupu v zápase s New Yorkom Rangers, nad ktorým v sobotu večer zvíťazila 5:0 aj vďaka hetriku Claudea Girouxa. Flyers uzavreli menoslov postupujúcich do play off z Východnej konferencie. Vďaka víťazstvu dokonca preskočili New Jersey aj Columbus a vyhupli sa na tretiu priečku v tabuľke Metropolitnej divízie, čo znamená, že v 1. kole vyraďovačky narazia na dvojnásobného obhajcu titulu Pittsburgh. "Letci" dokázali postúpiť, hoci od 11. novembra do 2. decembra ťahali šnúru 10 prehier v rade. Stali sa iba štvrtým tímom profiligovej histórie, ktorý si zaistil play off napriek takejto dlhej alebo ešte horšej sérii.tešil sa obranca Flyers Ivan Provorov, ktorý prispel k triumfu jedným gólom. Giroux strelil svoj prvý hetrik v NHL a svoju bodovú zbierku navýšil na 102 (34+68). Z hráčov Philadelphie dokázal takú bodovú porciu naposledy získať Eric Lindros v sezóne 1995/96 (115 bodov). Giroux v produktivite poskočil na druhé miesto pred Nikitu Kučerova z Tampy Bay, za víťazom bodovania Connorom McDavidom zaostal v konečnom zúčtovaní o šesť bodov. Brankár Brian Elliott kryl všetkých 17 striel súpera a stihol tak na záver základnej časti vychytať prvé čisté konto v sezóne.Boston si udržal šancu na prvé miesto vo Východnej konferencii po víťazstve 5:2 nad Ottawou, na ktorom sa asistenciou podieľal slovenský obranca Zdeno Chára. Bruins zaostávajú za Tampou o jeden bod a stanú sa víťazmi Atlantickej divízie a celej Východnej konferencie, ak v noci na pondelok akýmkoľvek spôsobom zdolajú Floridu. Prehra po predĺžení či nájazdoch im nebude k prvenstvu stačiť, lebo v prípade bodovej rovnosti by "blesky" mali na konte viac výhier v riadnom čase, respektíve predĺžení. Ak Boston skončí na východe prvý, stretne sa v 1. kole play off s New Jersey, v opačnom prípade narazí na Toronto.