NHL: Pirri chce kontrakt na Floride, Cowen na skúške v Columbuse

Brandon Pirri (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers podpísal skúšobný kontrakt s útočníkom Brandonom Pirrim. Šance v predsezónnych kempoch profiligových tímov dostali aj ďalší skúsení hráči.Dvadsaťšesťročný Kanaďan Pirri pôsobil v uplynulej sezóne v New Yorku Rangers a v 60 dueloch nazbieral 18 bodov (8+10). Kariéru v NHL odštartoval v Chicagu, tri sezóny pôsobil v drese Panthers a niekoľko zápasov odohral aj za Anaheim Ducks. Celkovo nastúpil na 226 stretnutí, v ktorých strelil 57 gólov a pridal 41 asistencií.Tanner Glass skúša šťastie v Calgary Flames. Tridsaťtriročný krídelník má na konte dokopy 511 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých získal 69 bodov (24+45) a 639 trestných minút. V play off odohral 67 duelov s bilanciou šesť bodov (2+4). Posledné tri sezóny odohral v NY Rangers, predtým pôsobil v Pittsburghu Penguins, Winnipegu Jets, Vancuovri Canucks a na Floride. Vo výlukovej sezóne 2012/13 si zahral aj za Banskú Bystricu.Dvadsaťšesťročný obranca Jared Cowen podpísal skúšobný kontrakt s Coloradom Avalanche. V uplynulej sezóne vôbec nehral, predtým pôsobil v Ottawe Senators a necelú sezónu bol členom Toronta, no za to neodohral ani jeden duel. V drese "senátorov" nastúpil dokopy na 249 zápasov s bilanciou 45 bodov (15+31). V play off pridal v 17 stretnutiach štyri asistencie.Vancouver ponúkol šancu dvadsaťdeväťročnému ofenzívnemu univerzálovi Ryanovi Whiteovi, ktorý pôsobil v uplynulom ročníku v dresoch Arizony Coyotes a Minnestoy Wild. Dokopy nastúpil na 65 duelov a získal 16 bodov, v troch zápasoch play off nebodoval. Celkovo odohral v Montreale, Philadelphii, Arizone a Minnesote 313 zápasov s bilanciou 31 gólov a 30 bodov a v 19 štartoch play off dal dva góly.Do Detroitu by mal ísť na skúšku ďalší skúsený hokejista. Tridsaťdvaročný útočník David Booth sa chce do NHL vrátiť z KHL. V nej obliekal v uplynulých dvoch ročníkoch dresy Admiralu Vladivostok a Avangardu Omsk, dokopy odohral 59 stretnutí a získal 27 bodov (12+15). V NHL má na konte 507 zápasov vrátane piatich v play off a 232 bodov (120+112).