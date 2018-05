NHL: Pittsburgh a Nashville vyrovnali série

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas



Pittsburgh - Washington 3:1



/stav série: 2:2/





semifinále Západnej konferencie - 4. zápas



Winnipeg - Nashville 1:2



/stav série: 2:2/

New York 4. mája - Hokejisti Pittsburghu Penguins zdolali vo štvrtom súboji semifinále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade Washington Capitals 3:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Hrdinom stretnutia bol útočník Jake Guentzel, ktorý strelil dva góly obhajcov Stanleyho pohára. Séria sa teraz presúva do hlavného mesta USA, piaty zápas je na programe v noci na nedeľu o 1.00 SELČ.Rovnaký stav je aj v sérii medzi Winnipegom a Nashvillom. Vo štvrtom zápase semifinále Západnej konferencie vyhrali Predators v noci na piatok na ľade súpera tesne 2:1. Piaty duel sa uskutoční v noci na nedeľu v Nashville (3.30 SELČ).