NHL: Pittsburgh chce byť ako Detroit, Nashville túži prepísať históriu

Hokejisti Pittsburghu Penguins, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - finále - program:



1. zápas, utorok 30. mája: Pittsburgh - Nashville

2. zápas, štvrtok 1. júna: Pittsburgh - Nashville

3. zápas, nedeľa 4. júna: Nashville - Pittsburgh

4. zápas, utorok 6. júna: Nashville - Pittsburgh

*5. zápas, piatok 9. júna: Pittsburgh - Nashville

*6. zápas, pondelok 12. júna: Nashville - Pittsburgh

*7. zápas, štvrtok 15. júna: Pittsburgh - Nashville



Pozn: * - prípadné ďalšie zápasy

New York 28. mája (TASR) - V pittsburskej aréne PPG Paints sa v noci na utorok o 2.00 SELČ začne finálová séria zámorskej hokejovej NHL. Do záverečných bojov o Stanleyho pohár sa po roku opäť prebojovali obhajcovia trofeje Pittsburgh Penguins, ktorých vyzvú fináloví nováčikovia a víťazi Západnej konferencie Nashville Predators. Pittsburgh si vo finále Stanley Cupu zahrá šiestykrát a môže sa stať prvým obhajcom trofeje od roku 1998, keď sa to podarilo Detroitu Red Wings.Obhájiť zisk Stanleyho pohára sa v histórii NHL podarilo len 16 tímom, ale nikomu od začiatku éry platového stropu, ktorý vedenie profiligy zaviedlo po výluke v sezóne 2004-05.povedal pre post-gazette.com útočník Pittsburghu Bryan Rust. Pens získali do klubovej vitríny päť trofejí, vo finále prehral len raz.Penguins mali náročnejšiu cestu za postupom do finále. V prvom kole vyradili Columbus Blue Jackets 4:1, ale ďalšie dve série vyhrali až po sedemzápasových bitkách. V semifinále Východnej konferencie vyradili "tučniaci" víťazov základnej časti Washington Capitals a vo finále si poradili s Ottawou Senators. Predators ešte ani raz v tohtoročnom play off nečelili eliminácii. V prvom kole zdolali nečakane hladko Chicago Blackhawks 4:0 a potom si v šesťzápasových sériách poradili so St. Louis Blues a Anaheimom Ducks. Už postupom do finále Západnej konferencie prepísali "predátori" klubovú históriu, môžu však získať podstatne viac. Nashville je tretí tím od roku 2006, ktorý sa do finále prebojoval z posledného 8. miesta vo svojej konferencii po základnej časti. Predtým sa to podarilo hráčom Los Angeles Kings, ktorí v roku 2012 aj s Mariánom Gáboríkom dokonca získali Stanley Cup, v roku 2006 prehral Edmonton Oilers vo finálovej sérii s Carolinou Hurricanes.Nashville vo všetkých troch sériách začal vonku, ale vždy prvý zápas vyhral.povedal pre nhl.com tréner Nashvillu Peter Laviolette.Do finále Stanley Cupu sa naposledy v NHL vrátil tím v roku 2009, keď si práve Pittsburgh a Detroit rok po roku zopakovali finálovú účasť. V roku 2008 získali pohár hráči Red Wings, o rok neskôr Penguins. V oboch finálových sériách si vtedy zahral aj slovenský útočník Marián Hossa, ale vždy bol v tímoch, ktoré vo finálovej sérii ťahali za kratší koniec.Finálová séria bude aj súbojom skvelej ofenzívy so skalopevnou obranou a famóznym brankárom. Pittsburgh má v tíme dvoch najlepších centrov NHL Sidneyho Crosbyho s Jevgenijom Malkinom a produktívneho krídelníka Phila Kessela. Toto trio vládne ofenzívnym štatistikám play off celej NHL. Najproduktívnejším hráčom v súbojoch o pohár je s 24 bodmi Malkin, na druhom mieste je dvadsaťbodový Crosby a tretie miesto so ziskom 19 bodov si Kessel delí s útočníkom Anaheimu Ryanom Getzlafom. Nashville sa spolieha na skvelé výkony fínskeho brankára Pekku Rinneho, ktorý v 16-tich zápasoch inkasoval 28 gólov s priemerom 1,71 na zápas a s úspešnosťou zásahov 94,1 percenta. V bránke Penguins začal play off Marc-Andre Fleury, ale v priebehu finále konferencie sa na post jednotky po zranení vrátil Matt Murray."Predátori" majú nielen spoľahlivú, ale aj produktívnu obranu, veď spomedzi prvých ôsmich najviac bodujúcich hráčov tímu v play off sú štyria zadáci. Kvarteto Roman Josi, Ryan Ellis, P. K. Subban a Mattias Ekholm sa postarali o 32 percent zo 122 kanadských bodov tímu v play off. Na čele produktivity je švédsky útočník Filip Forsberg, ktorý nazbieral 15 bodov (8+7), z toho osem vo finále konferencie proti Ducks. Na druhom mieste je s 13 bodmi Ryan Johansen, ale ten po štvrtom zápase finále západu absolvoval operáciu stehna a v závere sezóny už tímu nepomôže.Pittsburgh má podstatne skúsenejší tím ako jeho súper. Takmer kompletný káder získal Stanley Cup minulý rok a jadro tímu sa z trofeje tešilo aj v roku 2009. Na druhej strane z kádra Nashvillu má finálovú skúsenosť len kapitán Mike Fisher, ktorý v roku 2007 zažil v drese Ottawy neúspešnú sériu s Anaheimom. Až sedem hráčov Penguins odohralo 100 a viac zápasov v play off (Crosby, Malkin, Chris Kunitz, Matt Cullen, Carl Hagelin, Marc-Andre Fleury a zranený obranca Kris Letang), z Nashvillu sa na toto číslo dostal len Fisher. Crosby a Malkin majú šancu vyhrať v drese Pens pohár tretíkrát a dosiahli by to, čo sa nepodarilo ich slávnym predchodcom v klube Mariovi Lemieuxovi a Jaromírovi Jágrovi. V základnej časti sa Pittsburgh a Nashville stretli dvakrát a víťazstvá si podelili. Predators vyhrali 22. októbra na domácom ľade 5:1 a potom Pens 31. januára zdolali svojho súpera doma 4:2."Tučniaci" majú oveľa lepšie presilovky. V play off využili 14 z 56, čo je 25-percentná úspešnosť. V sérii s Ottawou strelili gól v piatich z deviatich početných výhod. Nashville má bilanciu využitých presiloviek 7 zo 47 (14,9 percenta), ale hráči Predators sú veľmi disciplinovaní a málo vylučovaní. V priemere majú len tri vylúčenia na zápas.Prvýkrát v histórii sa vo finálovej sérii postavia proti sebe americkí tréneri. Obaja sa narodili v štáte Massachusetts a obaja už doviedli svoje tímy k zisku Stanley Cupu. Štyridsaťdeväťročný Mike Sullivan to s Pittsburghom dosiahol minulý rok, o tri roky starší Laviolette doviedol Carolinu k zisku pohára v roku 2006. Do finále sa Laviolette prebojoval aj ako tréner Philadelphie Flyers v roku 2010 a stal sa len štvrtým kormidelníkom v histórii NHL, ktorý do finále doviedol tri rôzne tímy. S dvomi tímami získali Stanley Cup doteraz len traja tréneri Dick Irvin, Scotty Bowman a Tommy Gorman.Oba tímy trápia zranenia. Penguins citeľne chýba najmä hviezdny obranca Letang, v závere predošlej série boli zranení aj Tom Kühnhackl, Chad Ruhwedel a Patric Hörnqvist. "Predátorom" chýbajú Kevin Fiala, Craig Smith a najmä prvý center Johansen. Posledné dva zápasy s Anaheimom vynechal aj Fisher, ale ten by sa vo finále mal vrátiť.