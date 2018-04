NHL: Pittsburgh otočil duel vo Washingtone, Vegas deklasoval San Jose

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Washington - Pittsburgh 2:3



/stav série: 0:1/





semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Vegas - San Jose 7:0



/stav série: 1:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins triumfovali v úvodnom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals 3:2. Ujali sa tak vedenia v sérii na štyri víťazné zápasy 1:0. Dvojnásobný obhajca prehrával na začiatku tretej tretiny 0:2, ale troma gólmi otočil priebeh.Postarali sa o to Patric Hornqvist, Sidney Crosby a Jake Guentzel, ktorí tak odpovedali na presné zásahy Jevgenija Kuznecova a Alexandra Ovečkina. Pens v zostave chýbali Jevgenij Malkin aj Carl Hagelin. Zápas číslo dva je na programe v nedeľu 29. apríla opäť vo Washingtone.V prvom zápase semifinále Západnej konferencie nováčik Vegas Golden Knights prevalcoval na domácom ľade San Jose 7:0. "Zlatí rytieri" opäť hrali bez slovenského útočníka Tomáša Tatara. "Žraloci" stratili duel už v prvej tretine, ktorú prehrali 0:4. Zápas číslo dva sa bude hrať v noci na nedeľu opäť v Las Vegas.