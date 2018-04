NHL: Pittsburgh prevalcoval Philadelphiu, Vegas s Tatarom zdolal Kings

Hráči Pittsburgh Penguins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



1. kolo play off



Východná konferencia, 1. zápas:



Pittsburgh - Philadelphia 7:0

/stav série: 1:0/



Západná konferencia, 1. zápasy:



Winnipeg - Minnesota 3:2

/stav série: 1:0/



Vegas - Los Angeles 1:0

/stav série: 1:0/

New York 12. apríla (TASR) - Play off zámorskej hokejovej NHL sa začalo v noci na štvrtok vysokým triumfom dvojnásobných obhajcov Stanleyho pohára z Pittsburghu, ktorí na domácom ľade prevalcovali Philadelphiu 7:0. V drese Penguins zažiaril tretím hetrikom v play off v kariére kapitán Sidney Crosby. Brankár domácich Matt Murray zlikvidoval všetkých 24 striel Flyers a zaknihoval svoj tretí shutout v play off za sebou. Zápas číslo dva je na programe v noci na sobotu opäť v Pittsburghu.Darilo sa Winnipegu, ktorý rovnako na domácom ľade zdolal Minnesotu 3:2. V drese víťazov absentoval slovenský krídelník Marko Daňo. O triumfe domácich rozhodol obranca Joe Morrow v 53. minúte. Hráči Wild dokázali otočiť z 0:1 na 2:1, potom ale Jets strelili dva góly. Pre Winnipeg je to prvé víťazstvo v play off v klubovej histórii. Zápas číslo dva sa bude hrať na ľade Jets v noci na sobotu.V treťom súboji noci vyhrali hokejisti Vegas Golden Knights na domácom ľade nad Los Angeles Kings 1:0. Aj pre nováčika profiligy je to prvý triumf v play off v krátkych klubových dejinách. Rozhodol o ňom už vo 4. minúte obranca Shea Theodore. Slovenský útočník Tomáš Tatar za Knights odohral vyše 11 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu a tri hity.