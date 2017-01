NHL: Pittsburgh v prestrelke ukončil víťaznú sériu Caps 8:7

Pittsburgský Patric Hornqvist (72) a brankár Washington Capitals Philipp Grubauer (31) počas tretej tretiny zápasu NHL v Pittsburgu, 16.1. 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

NHL - výsledky:



Boston - New York Islanders 0:4, Buffalo - Dallas 4:1, Detroit - Montreal 1:0, Los Angeles - Tampa Bay 1:2 /BUDAJ kryl 27 z 29 striel hostí/, San Jose - Winnipeg 5:2, Pittsburgh - Washington 8:7 pp, Edmonton - Arizona 3:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. januára (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolali v noci na utorok v zámorskej NHL Arizonu 3:1. Pripísali si tak tretie víťazstvo za sebou a poskočili na druhé miesto v Pacifickej divízii. Z výhry sa tešil aj Tomáš Tatar, ktorého Detroit si poradil s Montrealom 1:0.Naopak, nedarilo sa Bostonu s kapitánom Zdenom Chárom, Bruins podľahli New Yorku Islanders hladko 0:4. V drese posledného tímu Východnej konferencie sa dvomi gólmi zaskvel ruský útočník Nikolaj Kuľomin. Čisté konto si udržal nemecký brankár "ostrovanov" Thomas Greiss, ktorý kryl všetkých 32 striel súperových hráčov.Zaváhali aj hráči Los Angeles, ktorí prehrali doma s Tampou Bay tesne 1:2. Slovenský brankár v službách LA Peter Budaj si pripísal 27 úspešných zákrokov, jeho spoluhráč Marián Gáborík odohral 16 a pol minúty a na súperovu bránku vyslal tri strely.Veľký šláger sa hral v Pittsburghu, kde domáci obhajca titulu zdolal v gólovej prestrelke lídra súťaže Washington 8:7 po predĺžení. Penguins tak ukončili víťaznú sériu Capitals, ktorá sa zastavila na čísle deväť. Ruský center Jevgenij Malkin prispel k divokej výhre hetrikom, už svojím jedenástym v profiligovej kariére. Sidney Crosby zaznamenal gól a tri asistencie, o víťazstve domácich rozhodol v 34. sekunde predĺženia trojbodový Conor Sheary (2+1).