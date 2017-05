NHL: Pittsburgh vyhral v Ottawe a vyrovnal stav série

Na snímke hráči Penguins oslavujú víťazstvo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NHL /na štyri víťazstvá/



štvrtý zápas finále Východnej konferencie



OTTAWA SENATORS - PITTSBURGH PENGUINS 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 39. MacArthur (Ryan), 55. Pyatt (Karlsson, Pageau) - 20. Määttä (Crosby, Guentzel), 28. Crosby (Guentzel, Kessel), 32. Dumoulin (Cole, Wilson). Brankári: Anderson - Murray, strely na bránku: 26:35, 19.145 divákov



/stav série: 2:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 20. mája (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins zvíťazili v noci na sobotu vo štvrtom stretnutí finále play off Východnej konferencie NHL na ľade Ottawy Senators 3:2. Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 2:2 na zápasy.Hostia viedli už 3:0 a ustáli pokus o obrat kanadského súpera, ktorému sa podarilo znížiť na rozdiel jediného gólu. V bránkedostal pred Marcom-Andrem Fleurym prednosť Matt Murray, pri svojom prvom štarte od začiatku v tohtoročnej vyraďovacej časti si pripísal 24 úspešných zákrokov.Konferenčné finále na východe je rovnako ako na západe nesmierne tesné, už tretí súboj sa skončil jednogólovým rozdielom. V predchádzajúcom meraní síl triumfovala Ottawa výraznejšie (5:1). Séria sa teraz presťahuje na americký ľad, duel číslo päť je na programe v nedeľu od 21.00 h SELČ.Tréneri Penguins sa po prehre 1:5 v predchádzajúcom stretnutí rozhodli pre zmenu na brankárskom poste a práve tá sa ukázala ako kľúčová. Murray, ktorý mal veľkú zásluhu na vlaňajšej úspešnej ceste za ziskom Stanleyho pohára, podal kvalitný výkon a svoje mužstvo podržal najmä pri záverečnom nápore Senators. Hostia začali tlakom, súpera v úvodnej tretine prestrieľali 14:9, ale nevedeli prekonať dobre chytajúceho Craiga Andersona. Podarilo sa im to až 46 sekúnd pred prvou sirénou, keď presnú prihrávku od kapitána Sidneyho Crosbyho využil Olli Määttä. Fínsky obranca si nakorčuľoval do priestoru ľavého medzikružia a z uhla prekvapil Andersona. Tlak Penguins pokračoval aj v druhej časti hry (strely 14:7) a jeho výsledkom boli ďalšie dva presné zásahy v domácej sieti. Najskôr sa v presilovej hre presadil Crosby a v polovici duelu skóroval aj Brian Dumoulin. Domácim sa podarilo streliť kontaktný gól v 39. minúte zásluhou Clarka MacArthura. V záverečnej tretine zavreli súpera do jeho obranného pásma, päť minút pred koncom znížil Tom Pyatt, ale Murray už nepustil viac pukov za svoj chrbát.Brankár Penguins po zápase priznal, že naskočiť do rozbehnutého play off nebolo jednoduché.vravel Murray. Za jeho výkon ho pochválil aj strelec úvodného gólu Määttä:Domáci nedokázali nadviazať na výkon z tretieho zápasu a prišli o vedenie v sérii.povedal pre ligový web kouč Ottawy Guy Boucher.