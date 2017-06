NHL: Rangers vykúpia Girardiho zo zmluvy, snažia sa vymeniť Stepana

Dan Girardi (uprostred). Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 15. júna (TASR) - Dni kanadského hokejistu Dana Girardiho v New Yorku Rangers sú spočítané. Vedenie klubu NHL v stredu oznámilo, že vykúpi skúseného obrancu zo zmluvy, ktorá mu mala pôvodne vypršať až po konci sezóny 2019/20.Girardiho výkonnosť v uplynulých rokoch poklesla, v skončenej sezóne si pripísal 15 bodov (4+11) v 63 stretnutiach základnej časti a dva body (0+2) v 12 dueloch play off. Keďže každoročne zaťažoval platový rozpočet "jazdcov" sumou 5,5 milióna dolárov, rozhodol sa ho manhattanský tím vyplatiť zo zmluvy. Od 1. júla 2017 sa tak stane neobmedzeným voľným hráčom a môže rokovať s ktorýmkoľvek klubom. Na základe kolektívnej dohody sa bude Rangers stále započítavať za Girardiho určitá čiastka pod platový strop, a to až najbližších šesť rokov, v najbližšej sezóne to bude 2,9 milióna dolárov, v ďalších dvoch stúpne suma na 3,611 a vo zvyšných troch poklesne na 1,111 USD.Tridsaťtriročný Girardi odohral v NHL jedenásť sezón, všetky v drese Rangers. V zmluve mal klauzulu o nevymeniteľnosti, ak by ho "jazdci" nevykúpili, museli by ho povinne chrániť pred nadchádzajúcim rozširovacím draftom, ktorým vyskladá svoj káder nový účastník profiligy Vegas Golden Knights. Klub sa s hráčom rozchádzajú v dobrom.uviedli Rangers vo vyhlásení na svojej oficiálnej webstránke. Girardi nazval Rangers svojím druhým domovom.vyhlásil.Rangers zároveň v stredu predĺžili spoluprácu s krídelníkom Mattom Puempelom, s ktorým podpísali jednoročný kontrakt na 725.000 dolárov. Vďaka tomu splnili stanovený minimálny počet útočníkov, ktorých musia mať pod zmluvou pred rozširovacím draftom.Podľa TSN Newyorčania takisto ponúkajú na predaj svojho produktívneho centra Dereka Stepana. Výmenu sú však ochotní uskutočniť, iba ak dostanú za neho adekvátnu protihodnotu. Chcú ju zrealizovať do 1. júla, pretože potom sa aktivuje klauzula v Američanovej zmluve, ktorá zakazuje trejd bez hráčovho súhlasu. Stepan bol v minulej sezóne tretí najproduktívnejší hráč Rangers, v 81 zápasoch základnej časti zaznamenal 55 bodov za 17 gólov a 38 asistencií.