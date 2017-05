NHL: Rangers zdolali Ottawu a vyrovnali stav série

Fanúšikovia sa pozerajú na stret medzi Brendanom Smithom (42) z New York Rangers' a Dionom Phaneufom (2) z tímu Ottawa Senators', 4.5.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zdolali v noci na piatok vo štvrtom súboji semifinále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade Ottawu 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. "Jazdci" od úvodu dominovali, po dvoch tretinách viedli 3:0. Dvoma gólmi sa prezentoval švédsky útočník Oscar Lindberg. Jeho krajan v bránke Rangers Henrik Lundqvist zlikvidoval 22 striel súpera. Duel, ktorý v závere poznačilo množstvo vylúčení, nedohral pre zranenie domáci obranca Erik Karlsson.2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/4. zápas semifinále Východnej konferencieNew York Rangers - Ottawa 4:1/stav série: 2:2/