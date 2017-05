NHL: Rangers zdolali Ottawu a znížili sériu na 1:2

Brankár Ottawy Craig Anderson (41) zastavil strelu hráča New York Rangers' Mika Zibanejada (93) v druhej tretine zápasu hokejového Stanley Cupu,2.5.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zdolali v noci na stredu v treťom súboji semifinále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade Ottawu 4:1 a znížili stav série na 1:2. "Jazdci" od úvodu dominovali, na konci druhej tretiny viedli štvorgólovým rozdielom, za hostí stihol už len zmierniť prehru Jean-Gabriel Pageau. Senators prišli v zápase o dvojicu útočníkov Bobbyho Ryana a Zacka Smitha, ktorí nedohrali duel pre zranenia.Už iba jedno víťazstvo delí od postupu do finále Západnej konferencie hráčov Nashvillu. Predators vyhrali vo štvrtom dueli 2. kola play off doma nad St. Louis 2:1 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy.2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/3. zápas semifinále Východnej konferencieNew York Rangers - Ottawa 4:1/stav série: 1:2/4. zápas semifinále Západnej konferencieNashville - St. Louis 2:1/stav série: 3:1/