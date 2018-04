NHL: Rinne, Hellebuyck a Vasilevskij sú kandidátmi na Vezinovu trofej

Brankár Nashvillu Pekka Rinne (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. apríla (TASR) - Pekka Rinne z Nashvillu, Connor Hellebuyck z Winnipegu a Andrej Vasilevskij z Tampy Bay sú kandidátmi na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL. Mená troch finalistov zverejnila oficiálna stránka zámorskej profiligy, víťaz bude známy 20. júna v Las Vegas na slávnostnom odovzdávaní ocenení.Všetci traja momentálne bojujú so svojimi tímami v play off o Stanleyho pohár vrátane Rinneho, ktorý sa už trikrát v kariére dostal medzi trojicu finalistov. Ani raz ešte trofej nezískal, v sezónach 2010/2011 a 2014/2015 skončil druhý a v sezóne 2011/12 na tretej priečke. Vasilevskij a Helleybuyck sa medzi kandidátov dostali premiérovo.Tridsaťpäťročný Rinne si v základnej časti pripísal 42 víťazstiev s priemerom 2,31 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnou úspešnosťou zákrokov 92,7. Nashville priviedol premiérovo k zisku Prezidentskej trofeje pre najúspešnejší celok základnej časti súťaže. Rinne i Vasilevskij mali najviac duelov s čistým kontom - osem.Vasilevskij a Helleybuyck dosiahli v základnej časti najviac víťazstiev (44). Dvadsaťštyriročný Helleybuyck mal priemer 2,36 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 92,4, o rok mladší Vasilevskij 2,62 gólu na zápas a 92-percentnú úspešnosť.