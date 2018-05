NHL: Rybár podpísal s Detroitom jednoročný nováčikovský kontrakt

Patrik Rybár, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Detroit 22. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár podpísal jednoročný nováčikovský kontrakt v NHL s klubom Detroit Red Wings. Uviedla to webstránkaDvadsaťštyriročný brankár odchytal uplynulé dve sezóny v českej extralige v drese Hradca Králové, naposledy pomohol tímu k postupu do semifinále play off. Predtým pôsobil v tíme ŠHK 37 Piešťany. V mládežníckych kategóriách odchytal najviac zápasov za Slovan Bratislava, v drese tohto klubu debutoval aj medzi mužmi v sezóne 2010/2011.V drese Slovenska sa v roku 2018 predstavil na dvoch veľkých akciách. Najskôr na zimnej olympiáde v Pjongčangu, kde však nenastúpil v ani jednom zápase. Na MS v Dánsku však odchytal tri zápasy s úspešnosťou zákrokov 90,6 percenta.Rybár je piatym slovenským brankárom, ktorý si má šancu zachytať v NHL. Pred ním pôsobili v profilige Rastislav Staňa (Washington Capitals), Ján Lašák (Nashville Predators), v súčasnosti v nej pôsobia Jaroslav Halák (New York Islanders) a Peter Budaj (Tampa Bay Lightning).