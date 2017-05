NHL: Scott Gomez sa stal asistentom trénera New Yorku Islanders

Scott Gomez, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. mája (TASR) - Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Scott Gomez sa stal asistentom hlavného trénera Douga Weighta na striedačke klubu NHL New York Islanders. Bývalý hokejový útočník má za sebou šestnásťročnú kariéru v zámorskej súťaži vo farbách New Jersey, New Yorku Rangers, Montrealu, San Jose, Floridy, St. Louis a Ottawy.Gomez ukončil hráčsku činnosť po sezóne 2015/2016 s bilanciou 181 gólov a 575 asistencií v 1079 zápasoch základnej časti. V 149 dueloch vyraďovacej fázy pridal 29 gólov a 72 asistencií. V ročníku 1999/2000 ho vyhlásili za najlepšieho nováčika profiligy, s New Jersey Devils triumfoval vo finále play off v rokoch 2000 aj 2003. Informoval o tom portál TSN.