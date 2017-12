NHL: Sekera zabodoval, Budaj sa zranil

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera zaznamenal premiérový bod v sezóne NHL. V noci na sobotu si v zápase s Chicagom pripísal asistenciu, jeho Edmonton však prehral 3:4 po predĺžení. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky NHL:

New Jersey - Buffalo 3:4 pp, Carolina - Pittsburgh 2:1, Detroit - New York Rangers 3:2 pp a sn, Ottawa - Columbus 5:4, Tampa Bay - Philadelphia 3:5 /BUDAJ chytal za domácich do 51. min., inkasoval 4 góly, kryl 29 striel/, Minnesota - Nashville 4:2, Winnipeg - New York Islanders 4:2 /HALÁK (Islanders) chytal celý zápas, inkasoval štyri góly, kryl 33 striel/, Dallas - St. Louis 4:2, Colorado - Toronto 4:3 pp, Edmonton - Chicago 3:4 pp /SEKERA za domácich 0+1/, Anaheim - Calgary 2:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera zaznamenal premiérový bod v sezóne NHL. V noci na sobotu si v zápase s Chicagom pripísal asistenciu, jeho Edmonton však prehral 3:4 po predĺžení. Z výhry hostí sa tešil aj slovenský útočník Richard Pánik.Tohtosezónnu premiéru v zámorskej profilige absolvoval obranca Toronta Martin Marinčin. Maple Leafs prehrali na klzisku Colorada 3:4 po predĺžení, pričom Marinčin odohral 17:55 min.Peter Budaj nedochytal zápas, v ktorom jeho Tampa Bay podľahla doma Philadelphii 3:5. Slovenský brankár utrpel pri kolízii zranenie ľavej nohy a v 51. minúte prepustil miesto medzi žŕdkami Rusovi Andrejovi Vasilevskému. Budaj dovtedy inkasoval štyri góly a predviedol 29 úspešných zákrokov.V akcii bol aj Jaroslav Halák, s NY Islanders však vyšiel bodovo naprázdno, "ostrovania" prehrali vo Winnipegu 2:4. Halák odchytal celé stretnutie a kryl 33 z 37 striel. V zostave Jets opäť chýbal slovenský útočník Marko Daňo.Detroit s Tomášom Tatarom zdolal New York Rangers 3:2 po samostatných nájazdoch. Hrdinom noci bol fínsky útočník Mikael Granlund, ktorý hetrikom zariadil triumf Minnesoty 4:2 nad Nashvillom.