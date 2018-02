NHL: Sekerov Edmonton rozstrieľal lídra vďaka štyrom gólom McDavida

Na snímke hráč Edmontonu Connor McDavid (v strede) oslavuje so spoluhráčmi jeden zo svojich gólov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



NY Islanders - Nashville 4:5 pp (J. HALÁK kryl 42 striel)

Toronto - Anaheim 7:4

Dallas - NY Rangers 2:1

Edmonton - Tampa Bay 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. februára (TASR) - Najmä vďaka štyrom gólom Connora McDavida zvíťazili hokejisti Edmontonu na domácom ľade nad lídrom zámorskej NHL Tampou Bay Lightning 6:2. Kapitán Oilers pridal aj jednu asistenciu. V drese víťazov odohral vyše 15 minút slovenský obranca Andrej Sekera a zapísal si jeden plusový bod.Hráči New York Islanders v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali doma s Nashvillom Predators 4:5 po predĺžení. Halák kryl 42 striel. Hostia vyrovnali v poslednej minúte riadneho hracieho času a v predĺžení o ich výhre rozhodol švajčiarsky obranca Roman Josi.