NHL: Sekerov Edmonton zdolal Anaheim 5:3

Hokejisti Edmontonu Oilers, uprostred Slovák Andrej Sekera. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

play off NHL - 1. zápasy semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Nashville 3:4

Anaheim - Edmonton 3:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Nashville zvíťazili v noci na štvrtok v prvom zápase 2. kola play off zámorskej NHL na ľade St. Louis 4:3.V ďalšom súboji semifinálovej série Západnej konferencie triumfoval Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom nad domácim Anaheimom 5:3.Hrdinom zápasu bol švédsky obrancaAdam Larsson, autor dvoch presných zásahov vrátane víťazného z 56. minúty. Okrem toho zaznamenal aj tretí kanadský bod za asistenciu.