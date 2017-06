NHL: Selänne, Kariya, Recchi či Andreychuk vstúpia do Siene slávy

Teemu Selänne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. júna (TASR) - Teemu Selänne, Paul Kariya, Mark Recchi či Dave Andreychuk sú mená hokejových osobnosti, ktorých tento rok uvedú do Siene slávy NHL. Slávnostná ceremónia sa uskutoční 13. novembra v Toronte. Do exkluzívnej spoločnosti sa dostanú aj dlhoročný kanadský univerzitný tréner Clare Drake, bývalá kanadská reprezentantka Danielle Goyetteová a Jeremy Jacobs - majiteľ Bostonu Bruins.Mená siedmich osobností, ktorých vybrali za rok 2017 do Siene slávy NHL, oznámilo vedenie zámorskej profiligy v pondelok. Z bývalých hráčov NHL sa do zoznamu dostali štyria. Selänne s Kariyom sa opäť zídu v jednom "klube", dynamické duo niekoľko rokov ťahalo ofenzívu Anaheimu. Selänneho zvolili do Siene slávy pri prvej možnej príležitosti. "Fínsky blesk" sa vrútil do súťaže v sezóne 1992/1993 vo farbách Winnipegu, jeho 76 gólov a 132 bodov je doteraz nováčikovský rekord profiligy. Charizmatický krídelník odohral počas 21 sezón 1451 zápasov, v ktorých nazbieral 1457 bodov. Desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL, v roku 2007 získal s Ducks Stanleyho pohár.citovala Selänneho agentúra AP.Jedným z nich je určite Kariya, ktorý so severanom hral šesť rokov v drese Ducks a neskôr aj krátko v Colorade. Kariéru musel ukončiť po otrasoch mozgu, v 989 dueloch zaznamenal presne rovnaký počet bodov. O Recchiho mene už trikrát uvažovali v súvislosti s uvedením do Siene slávy, do slávnej spoločnosti sa dostal až na štvrtý pokus. Niekdajší krídelník získal Stanleyho pohár s tromi rôznymi klubmi - Pittsburghom, Carolinou i Bostonom. V historickej tabuľke produktivity mu patrí 12. priečka so ziskom 1533 bodov. Je posledným neaktívnym hráčom z prvej 28-ky bodovania, ktorý chýbal v Sieni slávy.vyslovil sa Recchi. Andreychuk bol kapitánom majstrovskej Tampy Bay z roku 2004, počas 23 sezón v NHL si pripísal 1338 bodov.Goyetteová sa stala piatou ženou, ktorú vybrali do Siene slávy. S Kanadou získala na ZOH dve zlaté a jednu striebornú medailu, v 171 zápasoch na medzinárodnej scéne nastrieľala 113 gólov a pridala 105 asistencií. Drake má na konte najviac víťazstiev spomedzi všetkých kanadských univerzitných koučov a ovplyvnil trénerské veličiny ako sú Mike Babcock, Ken Hitchcock či Barry Trotz.Neúspešnými kandidátmi na uvedenie do Siene slávy sú napríklad Jeremy Roenick, Daniel Alfredsson, Theo Fleury či Alexander Mogiľnyj, informoval portál nhl.com.