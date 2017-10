NHL: Šipačov pri debute za Knights s gólom, Halák nezabránil prehre

Slovenský brankár Islanders Jaroslav Halák (vpravo) vyráža strelu útočníka Kings Jeffa Cartera (vľavo) v zápase hokejovej NHL New York Islanders - Los Angeles Kings 15. októbra 2017 v Los Angeles. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - BOSTON BRUINS 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 35. Tuch, 38. Šipačov (Tuch, Engelland), 60. Lindberg (Karlsson) - 60. Pastrňák (Marchand, McAvoy). Brankári: Subban - Rask, strely na bránku: 26:22, 17.562 divákov.



ANAHEIM DUCKS - BUFFALO SABRES 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 56. Wagner (Vermette, Manson) - 2. Bailey (Beaulieu, Larsson), 40. Pouliot, 60. Larsson (O'Reilly). Brankári: Gibson - Johnson, strely na bránku: 26:31, 15.821 divákov.



LOS ANGELES KINGS - NEW YORK ISLANDERS 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 13. Kopitar (Doughty, Brown), 32. Muzzin (Fantenberg, Toffoli), 46. Doughty (Kopitaer) - 29. Bailey (Barzal, Ladd), 55. Cizikas, Brankári: Kuemper - HALÁK, strely na bránku: 27:23, 18.230 divákov.



Slováci v akcii:

Zdeno Chára (Boston) 21:31 0 0 0 0 1 4

Jaroslav Halák (Islanders) 59:16 24/27 88,9



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/



New York 16. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehrali v noci na pondelok v zápase zámorskej NHL na ľade Vegas Golden Knights 1:3. Nováčik ligy sa vďaka triumfu dostal na tretiu priečku Západnej konferencie, keď z piatich doterajších duelov prehral len jeden. Kapitán "medveďov" Chára strávil na ľade 21:31 min a k jednej strele na bránku pridal aj štyri trestné minúty a dva hity.Výborný debut zaznamenal ruský útočník Vadim Šipačov, pri svojej premiére za Vegas zaznamenal hneď gól. Rus debutoval v drese nováčika NHL po zvláštnom preradení na farmu. Tím mal totiž priveľa obrancov a nechcel riskovať, že by o niektorého prišiel na waiver listine nechránených hráčov. Keďže Šipačov ešte neodohral v zámorskej profilige ani jeden zápas, nemusel ísť na farmu cez waiver.zhodnotil stretnutie tréner Knights Gerard Gallant.Boston si zaknihoval druhú prehru na ľade súperov.citovala oficiálna ligová webstránka kormidelníka Bruins Brucea Cassidyho.Nedarilo sa ani druhému slovenskému reprezentantovi Jaroslavovi Halákovi. Jeho New York Islanders podľahli Los Angeles Kings tesne 2:3. Halák kryl 24 z 27 striel súpera a mal úspešnosť zákrokov 88,9%.V ďalšom zápase vyhralo Buffalo v Anaheime 3:1.