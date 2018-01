NHL: Skvelý obrat Ottawy, Duchene prekonal rekord Bonka

Mike Hoffman z Ottawa Senators (68) oslavuje svoj gól proti San Jose Sharks spolu so spoluhráčmi Dionom Phaneufom (2) Codym Cecim (5) Bobbom Ryanom (9), Mattom Ducheneom (95). 5. januára , 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



NEW YORK ISLANDERS – PITTSBURGH PENGUINS 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 21. Sprong (Crosby, Simon), 24. Malkin (Crosby, Kessel), 36. Crosby (Sprong, Simon), 54. Sprong (Schultz, Crosby). Brankári: Halák - Jarry, strely na bránku: 31:38, 13.641 divákov.



DETROIT RED WINGS – FLORIDA PANTHERS 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)



Góly: 1. Athanasiou (Green), 28. TATAR (Athanasiou, Larkin), 49. Mantha (Frk, Green), 56. Nyquist (Zetterberg, DeKeyser) – 40. Matheson (McCann), 44. Barkov (Huberdeau, Dadonov). Brankári: Howard - Reimer, strely na bránku: 19:40, 19.515 divákov.



OTTAWA SENATORS – SAN JOSE SHARKS 6:5 pp (1:2, 1:3, 3:0 - 1:0)



Góly: 11. Dzingel (Stone, Brassard), 25. Stone (Hoffman, Karlsson), 41. Brassard (Stone, Karlsson), 49. Duchene (Ryan, Hoffman), 51. Hoffman (Duchene, Ryan), 61. Duchene (Hoffman) – 7. Hertl (Couture, Burns), 13. Karlsson (Ryan, Hansen), 23. Tierney (Donskoi, Heed), 24. Burns (Couture, Pavelski), 34. Hertl (Dillon, Couture). Brankári: Anderson - Dell, strely na bránku: 43:35, 16.061 divákov.



WINNIPEG JETS – BUFFALO SABRES 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 10. Byfuglien (Wheeler, Laine), 16. Trouba (Copp, Hendricks), 27. Wheeler (Myers, Ehlers), 41. Little (Trouba, Morrissey) – 12. Scandella (Rodrigues, Pominville), 39. Larsson (Josefson, Ristolainen), 53. Wilson (Rodrigues, Pominville). Brankári: Hellebuyck - Johnson, strely na bránku: 29:29, 15.321 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)



Góly: 19. Hinostroza (Saad, Toews), 28. Sharp (PÁNIK, Forsling), 40. Schmaltz (Hinostroza, Saad), 41. Toews (Hinostroza, Keith) – 5. Tuch (Karlsson, Marchessault), 16. Marchessault (Smith, Schmidt), 26. Karlsson (Smith, Schmidt), 46. Eakin (Perron), 54. Smith. Brankári: Glass - Subban, strely na bránku: 32:43, 21.933 divákov.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Detroit) 15:27 1 0 1 2 4 0



Richard Pánik (Chicago) 12:15 0 1 1 1 1 0



Marko Daňo (Winnipeg) 4:13 0 0 0 0 0 0



Jaroslav Halák (NY Islanders) 60:00 4/38 89,5



New York 6. januára (TASR) - V piatich zápasoch zámorskej NHL sa v noci na sobotu predstavili štyria slovenskí hokejisti, bodovú zbierku si rozšírili Tomáš Tatar z Detroitu a Richard Pánik z Chicaga.zvíťazili doma nad Floridou 4:2, Tomáš Tatar zvýšil vedenie svojho tímu na 2:0. Pre slovenského útočníka to bol jedenásty gól v sezóne. K víťazstvu pomohol svojim spoluhráčom aj brankár Jimmy Howard, ktorý zlikvidoval 38 striel súpera.zložil poklonu súperovmu brankárovi útočníkAlexander Barkov. Kapitán Detroitu Henrik Zetterberg zaznamenal vo svojom 1040. zápase 600 asistencií a na piateho Pavla Dacjuka stráca v historickej tabuľke klubu päť prihrávok.Ďalší Slovák Richard Pánik sa v uplynulých deviatich zápasoch nedostal päťkrát do zostavy, proti nováčikovi z Las Vegas však dostal dôveru v druhom útoku. Odohral 12 minút a 15 sekúnd a v 28. minúte prihral na gól Patrickovi Sharpovi. Chicago však prehralo 4:5. Pre Pánika to bol pätnásty bod v aktuálnom ročníku.povedal tréner Blackhawks Joel Quenneville.Šancu v zostave Winnipegu dostal opäť Marko Daňo, na ľade strávil 4 minúty a 13 sekúnd, bodovo sa však nepresadil. Jeho spoluhráč Blake Wheeler zaznamenal gól a asistenciu, skóroval už vo štvrtom zápase za sebou.vyhlásil Wheeler.Jaroslav Halák z NY Islanders kryl v domácom zápase proti Pittsburghu 34 striel súpera, štyrikrát však prešiel puk za jeho chrbát. V dresežiaril Sidney Crosby, autor gólu a troch asistencií.uviedol Crosby pre oficiálny web NHL. Kapitánovi Pittsburghu sa protidlhodobo darí, v súbojoch s nimi zaznamenal už 107 bodov, najviac so všetkých klubov profiligy. Tristan Jarry vychytal druhé čisté konto v sezóne, kryl 34 striel.Skvelý obrat predviedli hokejisti Ottawy, ktorí po dvoch tretinách prehrávali doma so San Jose 2:5. V tretej však dokázali vyrovnať a napokon poslať duel do predĺženia, v ktorom rozhodol o ich víťazstve Matt Duchene už po siedmych sekundách.povedal Duchene. V histórii klubu padol predtým najrýchlejší gól v predĺžení po 28. sekundách. Strelil ho Čech Radek Bonk proti Bostonu Bruins 11. marca 2003./legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/