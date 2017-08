NHL: Stafford sa New Jersey upísal na rok s príjmom 800 tisíc dolárov

Drew Stafford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. augusta (TASR) - Americký hokejista Drew Stafford podpísal ročný kontrakt v NHL s klubom New Jersey Devils. Tridsaťjedenročný útočník sa po uplynulej sezóne stal voľným hráčom, ale z trhu od jeho otvorenia 1. júla si ho vybrali až teraz "diabli", ktorí majú problémy so zložením útočných línií.Stafford nepatrí medzi hviezdy profiligy, ale má skúsenosti zo 725 zápasov dlhodobej časti, v ktorých nazbieral 400 bodov. V play off sa predstavil 30-krát a bodoval 11-krát. Devils angažmán ocenili na ročnú výplatu 800 tisíc dolárov.V minulej sezóne Stafford pôsobil najprv vo Winnipegu a 1. marca ho získal Boston. Celkovo mal v 58 vystúpeniach sezóny bilanciu 8 gólov a 13 asistencií.