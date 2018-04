NHL: Štart Bergerona z Bostonu v 5. zápase proti Torontu je otázny

Hráč Patrice Bergeron (37) blahoželá brankárovi Antonovi Khudobinovi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 20. apríla (TASR) - Štart hokejistu Patrica Bergerona v piatom zápase 1. kola play off zámorskej NHL je pre bližšie nešpecifikované zranenie otázny. Tréner Bostonu Bruins Bruce Cassidy sa rozhodne v sobotu po rannom rozkorčuľovaní, či nasadí kanadského útočníka do stretnutia proti Torontu Maple Leafs.Tridsaťdvaročný hráč nezasiahol pre zdravotné problémy do štvrtého duelu v sérii v noci na piatok. "Medvede" vedú nad Torontom 3:1 na zápasy, Bergeron si v prvých troch súbojoch pripísal päť asistencií.Štvornásobný víťaz Selkeho trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka NHL je medzi trojicou kandidátov na ocenenie aj v tomto roku. Jeho konkurentmi sú Anže Kopitar z Los Angeles Kings a Sean Couturier z Philadelphie Flyers. Informovala o tom agentúra AP.