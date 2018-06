NHL: Štart Kuznecova z Washingtonu v treťom finálovom súboji je otázny

Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. júna (TASR) - Štart ruského hokejistu Jevgenija Kuznecova v treťom zápase finálovej série o Stanleyho pohár je otázny. Center prvého útoku Washingtonu a najproduktívnejší hráč play off NHL nedohral pre zranenie hornej časti tela druhý duel na ľade Vegas Golden Knights, v ktorom Capitals triumfovali 3:2 a vyrovnali stav série na 1:1.Kuznecov utrpel zranenie už v prvej tretine. Po tvrdom náraze od obrancu Braydena McNabba pri mantineli si držal ľavú ruku a zamieril do šatne, odkiaľ sa už na ľad nevrátil. Tréner "Caps" Barry Trotz vo štvrtok zámorským médiám povedal, že nemá žiadnu novú informáciu ohľadne Kuznecova. Klub bude podľa neho posudzovať zdravotný stav ruského útočníka na dennej báze. Viac bude vedieť k tomu povedať po piatkovom dobrovoľnom tréningu.Dvadsaťšesťročný Kuznecov je dvorným nahrávačom krajana a kapitána tímu Alexandra Ovečkina, s 25 bodmi (11+14) v 21 vystúpeniach vedie produktivitu play off. Napriek jeho absencii dokázali Capitals vo zvyšnom priebehu prvého finálového zápasu streliť súperovi dva góly a vydolovať prvé víťazstvo v sérii.citovala agentúra AP švédskeho útočníka Nicklasa Bäckströma, ktorý v priebehu druhého finálového stretnutia nahradil Kuznecova v strede prvej formácie Washingtonu.