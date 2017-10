NHL: Stecher si po kolízii s Tatarom nezahrá štyri až šesť týždňov

Troy Stecher Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Vancouver 25. októbra (TASR) - Troy Stecher bude pre zranenie kolena chýbať zámorskému hokejovému klubu Vancouver Canucks štyri až šesť týždňov. Obranca Vancouveru sa zranil v nedeľňajšom zápase s Detroitom, keď sa dostal do kolízie so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom.Stecher v úvodných ôsmich zápasoch novej sezóny zaznamenal jeden kanadský bod za asistenciu. V minulej sezóne, jeho premiérovej v NHL, odohral 71 duelov so ziskom troch gólov a 21 asistencií.