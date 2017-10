NHL: Streit sa rozhodol vo veku 39 rokov ukončiť aktívnu kariéru

Na archívnej snímke Mark Streit. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

New York 31. októbra (TASR) – Vo veku 39 rokov sa rozhodol ukončiť aktívnu hokejovú kariéru bývalý obranca zámorského klubu NHL Montreal Canadiens Mark Streit.Švajčiar odohral v aktuálnom ročníku za Canadiens len dve stretnutia, potom ho klub zaradil na waiver listinu, z ktorej neprejavil žiaden klub záujem o jeho služby. Streit sa mal hlásiť tímu Laval Rocket v AHL, ale to odmietol a napokon klub predčasne zrušil jeho kontrakt.Reprezentant Švajčiarska sa dostal do NHL v roku 2004, v deviatom kole draftu si ho vyhral Montreal. Počas dvanástich sezón obliekal tiež dresy New York Islanders, Philadelphie Flyers a Pittsburghu Penguins. S "tučniakmi" získal Stanleyho pohár. Streit odohral v zámorskej profilige 786 duelov s bilanciou 96 gólov a 338 asistencií. Okrem toho sa objavil v roku 2009 v All Star zápase. Informovala oficiálna webstránka ligy.