NHL: Subban je po zásahu pukom v poriadku, Letang sa nestihne zotaviť

Kris Letang, archívna snáímka. Foto: TASR Foto: TASR

Pittsburgh 7. júna (TASR) - Obranca Nashvillu P.K. Subban bude môcť nastúpiť v piatom súboji finále play off NHL na ľade Pittsburghu (v piatok o 2.00 SELČ). Kanadský hokejista odstúpil v tretej tretine štvrtého zápasu po tom, čo ho zasiahol do nohy puk pri blokovaní strely Jevgenija Malkina.Subban sa po zásahu zvíjal v bolestiach na ľade, napokon s námahou odkorčuľoval na striedačku a následne aj do šatne. Do hry sa už nevrátil. Predators zdolali Penguins 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. "Predátori" sa obávali vážnejšieho zranenia svojho elitného beka, ten však všetkých upokojil.uviedol pre TSN Subban, ktorý však ocenil, že medzi štvrtým a piatym zápasom mal pár dní na oddych a doliečenie. Bývalý hráč Montrealu prišiel do Nashvillu pred sezónou výmenou za dlhoročného kapitána "Preds" Sheu Webera. Zlatý medailista zo ZOH 2014 v Soči sa ihneď zaradil medzi hlavné defenzívne piliere Nashvillu, v 66 dueloch základnej časti si pripísal 10 gólov a 30 asistencií, v 20 zápasoch play off nazbieral 12 bodov (2+10).Za to Penguins dohrajú sezónu definitívne bez svojej defenzívnej opory. Tréner obhajcu Mike Sullivan potvrdil, že Kris Letang sa po operácii nestihne zotaviť do konca finále a "tučniaci" si budú musieť poradiť bez neho.povedal Sullivan. Letang pred dvoma mesiacmi absolvoval operáciu krčnej chrbtice, po ktorej mu lekári naordinovali štvor- až šesťmesačnú pauzu. Pred zranením stihol 30-ročný obranca zaznamenať 34 bodov (3+29) v 41 zápasoch základnej časti.