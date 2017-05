NHL: Sullivan vo finále požiadal o preskúmanie gólu

Tréner Mike Sullivan Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh 30. mája (TASR) - Mike Sullivan z Pittsburghu Penguins vytvoril v úvodnom zápase finále play off zámorskej NHL proti Nashvillu Predators dva historické zápisy. Ako prvý tréner použil vo finálovej sérii tzv. coach's challenge, keď požiadal o preskúmanie spornej situácie, a ako prvý kormidelník v histórii s ním aj uspel.Toto pravidlo zaviedli do praxe vo vlaňajšej sezóne. Sullivan požiadal o preskúmanie situácie na videu pred úvodným gólom P.K. Subbana v 8. minúte za stavu 0:0. Rozhodcovia si momenty pred strelou rozobrali na videu a gól obrancu Nashvillu napokon neuznali pre ofsajd. Z opakovaného záznamu sa pritom zdalo, že Filip Forsberg mal zadnú korčuľu vo vzduchu vo chvíli, keď ňou prechádzal cez útočnú modrú čiaru.Čiarový arbiter Brian Murphy však po konzultácii s kolegami a preskúmaní všetkých dostupných záznamov rozhodol, že útočník "predátorov" nemal v momente vstupu do útočného pásma puk pod kontrolou a preto bol o centimetre v ofsajde. Informuje oficiálna stránka NHL.Pittsburgh toto rozhodnutie nakoplo a do konca úvodnej tretiny dal tri góly z piatich striel. O tento náskok síce prišiel, no duel nakoniec vyhral 5:3 a ujal sa vedenia v sérii.povedal kormidelník hostí Peter Laviolette.V tohtoročnom play off doteraz neuznali päť gólov po námietkach trénerov.povedal Sullivan.