NHL: Tampa Bay predĺžila o rok zmluvu s českým obrancom Šustrom

Obranca Tampy Bay Lightning Andrej Šustr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. júna (TASR) - Vedenie klubu NHL Tampa Bay Lightning uzavrelo nový ročný kontrakt s českým obrancom Andrejom Šustrom v hodnote 1,95 milióna dolárov.Dvadsaťšesťročný hokejista, ktorý sa mal stať obmedzeným voľným hráčom, mal v 80-tich zápasoch minulej sezóny v drese "bleskov" bilanciu 3 góly a 11 asistencií. V 274 dueloch v profilige dal 8 gólov a pridal 48 asistencií. Všetky štyri sezóny v NHL odohral v drese Lightning, v roku 2015 pomohol tímu k postupu do finále Stanleyho pohára. Okrem Šustra si "The Bolts" poistili aj služby útočníka Yanniho Gourdeho, s ktorým podľa zámorských médií uzavreli dvojročnú zmluvu v hodnote dva milióny dolárov.