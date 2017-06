NHL: Tampa Bay predĺžila zmluvu s Budajom. Toľkoto zinkasuje za 2 roky

Brankár Tampy Slovák Peter Budaj, archívnej foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tampa Bay 20. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Tampa Bay Lightning predĺžil zmluvu so slovenským brankárom Petrom Budajom. Podľa kanadskej televízie TSN znie nový dvojročný kontrakt na 2,05 milióna dolárov.Tridsaťštyriročný brankár začal uplynulú sezónu v Los Angeles, odkiaľ ho floridský klub získal vo februári. Spolu odchytal 60 zápasov s bilanciou 30-21-3, priemerom 2,18 inkasovaného gólu na zápas a 91,5-percentnou úspešnosťou zásahov.uviedol generálny manažér "bleskov" Steve Yzerman pre rozhlasovú stanicu WDAE 620.Okrem LA a Tampy pôsobil Budaj v rámci NHL aj v Colorade Avalanche a Montreale Canadiens. Na konte má celkovo 357 duelov v profilige. Za Slovensko chytal na troch olympiádach (2006, 2010, 2014) a dvoch MS (2008, 2010).Hoci "Bolts" Budaja nechránia pred rozširovacím draftom, zrejme už vedia, že prídu o iného hráča. Ak by s ním nepodpísali zmluvu, stal by sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom. "Zo strany Petra bol záujem zostať v mužstve. Páči sa mu prostredie v meste a okolí, jeho prioritou bolo naďalej žiť v Tampe, ktorá vyhovuje jeho žene aj deťom. Užívali si to tam v minulej sezóne," povedal Budajov agent Rolly Hedges pre Tampa Bay Times.Slovenskému brankárovi sa páči skladba mužstva.povedal Budaj ešte na konci minulého ročníka.