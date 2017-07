NHL: Tatar a Detroit sa pri rokovaniach zasekli na dĺžke kontraktu

Slovenský hokejový reprezentant, hráč NHL Tomáš Tatar. Archívne foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 13. júla (TASR) - Už iba týždeň majú Tomáš Tatar a klub NHL Detroit Red Wings na to, aby sa vyhli arbitrážnemu konaniu. Podľa denníka Detroit Free Press majú obe strany záujem predĺžiť spoluprácu, rokovania sa však "zasekli" na dĺžke nového kontraktu. Slovenský hokejista údajne žiada sedemročnú zmluvu, kým vedenie "červených krídel" mu ponúklo iba päťročný kontrakt.Podľa redaktorky Helene St. Jamesovej pokrývajúcej dianie v tíme Red Wings sa už 26-ročný útočník so štatútom obmedzeného voľného hráča zjednotil s klubom na výške platu, ktorý by sa mal pohybovať na úrovni približne 5 miliónov dolárov za sezónu. Ich názory sa ale líšia v otázke dĺžky zmluvy. Detroit chce čo najdlhšiu, sedemročný kontrakt by Tatara udržal v "Hockeytown" do konca sezóny 2023/24.Ak sa Tatar s klubom nedohodne, pôjde na arbitráž. Nezávislý sudca v Toronte by mal jeho prípad riešiť vo štvrtok 20. júla. V arbitráži však zvykne súd udeliť iba ročné zmluvy. O rok by tak Tatar mohol ako neobmedzený voľný hráč Detroit opustiť, a takému scenáru chcú Red Wings zabrániť.Slovenský krídelník dokázal predchádzajúcich troch sezónach streliť zakaždým minimálne 20 gólov. V uplynulom ročníku ich dal 25 a pridal 21 asistencií v 82 dueloch. St. Jamesová pripomenula, že iba 30 hráčov počas uplynulých troch sezón nastrieľalo v základnej časti profiligy viac gólov ako Tatar, ktorý ich vsietil 75.Podľa portálu CapFriendly majú Red Wings pod platovým stropom ešte 2,28-miliónový priestor, potrebujú však okrem Tatara podpísať aj ďalšieho útočníka Andreasa Athanasioua. Priestor môžu vytvoriť aj tým, že pred štartom ročníka zapíšu Švéda Johana Franzéna s jeho priemerným 3,95-miliónovým platom na listinu dlhodobo zranených hráčov.