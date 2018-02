NHL: Tatar asistoval, Detroit zvíťazil v Caroline

Na archívnej snímke Tomáš Tatar Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na sobotu v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Detroitu 4:1 na ľade Caroliny.Najvýraznejšou mierou sa pod triumf Red Wings podpísal útočník Darren Helm, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie. Český brankár Petr Mrázek sa na výhre podieľal 36 úspešnými zákrokmi. Tatar asistoval v 17. minúte pri góle Dannyho DeKeysera, ktorým obrancavyrovnal na priebežných 1:1. Pre Tatara to bola desiata asistencia a 22. kanadský bod v prebiehajúcej sezóne NHL. Slovenský krídelník si počas 13:14-minútového pobytu na ľade pripísal aj dva strelecké pokusy a tri plusové body. Pre Hurricanes to bola prvá prehra po troch víťazných stretnutiach.Carolina - Detroit 1:4 (TATAR za hostí 0+1), Columbus - San Jose 1:3, Pittsburgh - Washington 7:4, Minnesota - Vegas 5:2