NHL: Tatar prispel gólom k triumfu Vegas na ľade Winnipegu

Na snímke sa hráč Detroit Red Wings - Trevor Daley teší spolu s Tomášom Tatarom z gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NHL



finále Západnej konferencie - 2. zápas:



Winnipeg - Vegas 1:3



/stav série 1:1/

New York 15. mája (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel gólom k triumfu Vegas Golden Knights v druhom zápase finále play off Západnej konferencie NHL na ľade Winnipegu 3:1. Hostia tak vyrovnali stav série na 1:1. Pre Tatara to bol prvý presný zásah v piatom dueli nadstavby, jeho krajan Marko Daňo sa opäť nezmestil do zostavy Winnipegu.Tatar otvoril skóre duelu v 14. minúte, keď sa uvoľnil na pravej strane a na dvakrát prekonal brankára domácich Connora Hellebuycka. Jeho prvý pokus nebol presný, ale puku sa zmocnil opäť a spoza bránky ho pretlačil do siete. Slovenský útočník nastúpil po trojzápasovej absencii, odohral 10:14 min a pripísal si aj dve strely a plusový bod. Ďalšie dva góly víťazného tímu dal Jonathan Marchessault, brankár Marc-Andre Fleury zaznamenal 30 úspešných zákrokov.Séria sa teraz presúva do Las Vegas, tretí duel je na programe v noci na štvrtok o 3.00 SELČ.