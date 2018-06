NHL: Tatar sa dočkal šance, no rytierom sa pohár vzdialil

Hokejista Vegas Golden Knights Tomáš Tatar korčuľuje na ľade pred štvrtým súbojom finále play off NHL Washington Capitals - Vegas Golden Knights vo Washingtone Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na utorok vrátil do zostavy Vegas Golden Knights, ale po štvrtom finálovom súboji play off NHL veľa dôvodov na radosť nemal. Jeho tím podľahol domácemu Washingtonu jednoznačne 2:6 a v sérii prehráva už 1:3 na zápasy.Tatar dostal šancu v zostaveprvýkrát od 16. mája. Na ľavom krídle tretieho útoku, na ktorom vymenil Davida Perrona, odohral 12:37 minút, do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jeden plusový bod.povedal po zápase 27-ročný útočník.uviedol v rozhovore pre oficiálny profiligový portál.Pre Tatara to bol prvý štart vo finálovej sérii, čím splnil podmienku, aby bolo jeho meno vyryté na Stanleyho pohár v prípade triumfu Vegas. K titulu sú však po poslednom stretnutí oveľa bližšie hráči Capitals, ktorí môžu už v noci na piatok zdvíhať nad hlavy majstrovskú trofej. Washington ťažil zo zbytočných vylúčení súpera, v presilovkách mu nasúkal tri góly. Všetko však mohlo byť inak, ak by Golden Knights premenili v úvode svoje tutovky. Napríklad James Neal mal pred sebou úplne odkrytú bránku, no trafil len do žŕdky.zdôraznil Tatar.Tatar prišiel do Las Vegas tesne pre uzávierkou výmien z Detroitu. Kým Red Wings sa výsledkovo trápili, v tíme Golden Knights zažíval od začiatku víťazné chvíle. Ligový nováčik predviedol vo svojej premiérovej sezóne v profilige spanilú jazdu, keď senzačne ovládol svoju divíziu a v play off postupne vyradil Los Angeles, San Jose aj Winnipeg. Až vo finálovej sérii s Washingtonom ťahá zatiaľ za kratší koniec. Vegas s Tatarom sa však ešte nevzdávajú svojho sna.vyhlásil slovenský krídelník.Séria sa za stavu 3:1 prevracia do lasvegaskej T-Mobile Areny, piaty duel je na programe v noci na piatok o 2.00 SELČ. Knights veria, že v domácom prostredí uspejú a udržia si nádej na zisk slávneho pohára.dodal vicemajster sveta z Helsínk 2012.