NHL: Tatarov 100. gól nezabránil prehre Detroitu, skóroval aj Pánik

Na snímke sprava hráč Tampy Slater Koekkoek a hráč Detroitu Riley Sheahan zápase hokejovej NHL Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning v noci na 17. októbra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky NHL:



Toronto - Detroit 6:3 (TATAR za hostí 1+0),

St. Louis - Chicago 5:2 (PÁNIK za hostí 1+0),

Los Angeles - Montreal 1:1 v 3. tretine

New York 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v noci na štvrtok otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne NHL, no jeho Detroit podľahol domácemu Torontu 3:6. Bol to pre neho jubilejný stý gól v profiligovej kariére. Skóroval aj Richard Pánik, ale ani on sa netešil z víťazstva, jeho Chicago prehralo na ľade St. Louis 2:5.