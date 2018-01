NHL: Tatarov Detroit zdolal Ottawu, o triumfe rozhodol Athanasiou

Na snímke hráč Detroitu Andreas Athanasiou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Detroit - Ottawa 2:1 pp

New York Rangers - Chicago 2:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. januára (TASR) - Hokejisti Detroitu zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NHL vďaka dvom gólom Andreasa Athanasioua Ottawu 2:1 po predĺžení. Z víťazstva domácich sa tešil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral za Red Wings 14:04 min. a na súperovu bránku vyslal štyri strely. Senators prehrali vonku už deviaty zápas v rade.V druhom nočnom stretnutí hráči New Yorku Rangers podľahli na domácom ľade Chicagu 2:5. Víťazný gól hostí strelil v 43. minúte za stavu 2:2 veterán Patrick Sharp, ďalšie dva pridali Blackhawks v závere do prázdnej bránky. Slovenský krídelník Richard Pánik opäť nedostal šancu v zostave "jastrabov".