NHL: Tavares, Dansk a Pageau hráčmi týždňa

Hráč New Yorku Islanders John Tavares (vľavo) oslavuje gól cez brankára Floridy Panthers Roberta Luonga v úvodnom zápase 1. kola play off hokejovej zámorskej NHL na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. októbra (TASR) - Útočník New York Islanders John Tavares, brankár Vegas Golden Knights Oscar Dansk a útočník Ottawa Senators Jean-Gabriel Pageau sa stali hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej súťaži NHL.Tavares počas uplynulého týždňa zaznamenal šesť gólov a jednu asistenciu pri dvoch víťazstvách svojho tímu z troch duelov. Kanadský hokejista zaznamenal dva hetriky, pričom sa stal len tretím hráčom klubovej histórie, ktorému sa podaril takýto počin v priebehu troch stretnutí. Naposledy sa to podarilo v roku 1996 bývalému slovenskému útočníkovi Žigmundovi Pálffymu. V tabuľke kanonierov je Tavares na treťom mieste s deviatimi gólmi, celkovo nazbieral 13 bodov.Dansk sa výraznou mierou podieľa na tom, že "rytieri" z Vegas patria aj naďalej k príjemným prekvapeniam prebiehajúceho ročníka. Švédsky brankár inkasoval v priemere len jeden gól na zápas, pričom jeho úspešnosť zákrokov atakovala hranicu 97 percent. Počas týždňa zaznamenal s tímom dve víťazstvá, proti Coloradu dokonca vychytal prvú nulu v klubovej histórii.Pageau si zapísal v troch stretnutiach do štatistík jeden gól a päť asistencií. Celkovo má na konte osem bodov v 11 dueloch. Informovala oficiálna ligová webstránka.