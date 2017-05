NHL: Ted Lindsay Award získa jeden z tria Burns, Crosby a McDavid

Na archívnej snímke Hokejista Detroitu Red Wings Tomáš Tatar (vľavo) a hráč San Jose Sharks Brent Burns bojujú o puk v zápase zámorskej hokejovej NHL v San Jose 7. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. mája (TASR) - Obranca Brent Burns zo San Jose a útočníci Sidney Crosby z Pittsburghu a Connor McDavid z Edmontonu sú traja finalisti na zisk Ted Lindsay Award. Cenu každoročne získava najužitočnejší hokejista sezóny v zámorskej NHL na základe hlasovania členov hráčskej asociácie NHLPA, jej držiteľa oznámia 21. júna počas slávnostného odovzdávania výročných ocenení v Las Vegas.Crosby by mohol získať cenu už štvrtýkrát vo svojej kariére, Burns a McDavid kandidujú premiérovo. Tridsaťdvaročný Burns bol so 76 bodmi najproduktívnejším spomedzi obrancov. S 320 strelami na bránku bol najaktívnejším strelcom súťaže, je aj finalistom na Norrisovu trofej pre najlepšieho zadáka ligy. Dvadsaťdeväťročný Crosby bol so 44 gólmi najlepším kanonierom v základnej časti a s 89 bodmi druhým najproduktívnejším hráčom súťaže. Kapitán "tučniakov" je nominovaný aj na Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL. Dvadsaťročný McDavid ovládol so 100 bodmi produktivitu základnej časti, vo svojej druhej sezóne v NHL strelil 30 gólov a pridal 70 asistencií a pomohol Oilers k návratu do play off. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.