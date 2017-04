NHL: Thornton sa podrobil operácii roztrhnutých krížnych väzov

Joe Thornton Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

San Jose 25. apríla (TASR) - Hokejový útočník San Jose Sharks Joe Thornton sa podrobil operácii roztrhnutých krížnych väzov v ľavom kolene. Toto zranenie ho prinútilo vynechať záverečné tri zápasy základnej časti NHL a prvé dva súboje 1. kola play off, v ktorom Sharks prehrali s Edmontonom 2:4 na zápasy.Tridsaťsedemročný center sa vrátil na dueli číslo tri. V štyroch stretnutiach tohtoročného play off si pripísal dve asistencie.povedal tréner San Jose Peter DeBoer.Sám Thornton záležitosť bagatelizoval.citoval oficiálny web NHL Thorntona, ktorý pôsobí v San Jose dvanásť rokov, ale 1. júla sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom. V tejto sezóne nazbieral v 79 zápasoch základnej časti 50 bodov (7+43). Do klubu prišiel v roku 2005 z Bostonu a odohral zaň 914 súbojov základnej časti. Spolu zadosiahol 215 gólov a 722 asistencií, celkovo má v NHL na konte 1391 bodov (384+1007).Thornton sa vyjadril, že by rád v San Jose pokračoval:V podobnej situácii je aj Thorntonov spoluhráč a rovesník Patrick Marleau, ktorý play off odohral so zlomeným palcom na ľavej ruke. Aj jemu sa skončila zmluva a je na tom rovnako ako spoluhráč.povedal Marleau.