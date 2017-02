NHL: Toronto bez obrancu Marinčina prehralo na ľade New Yorku

Snímka je zo zápasu NHL: americkí New York Islanders proti kanadskému Torontu, 6.2.2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 7. februára (TASR) - Hokejisti New York Islanders zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Torontom 6:5 po predĺžení. V extračase rozhodol jeho druhým gólom v stretnutí Brock Nelson. V drese hostí tentoraz nedostal šancu slovenský obranca Martin Marinčin.St. Louis zvíťazilo na ľade Philadelphie 2:0, brankár hostí Carter Hutton kryl všetkých 26 striel Flyers. Pre Huttona to bolo tretie čisté konto v ročníku. O triumfe New Jersey nad Buffalom rozhodol 19-ročný český útočník Pavel Zacha v presilovke. "Diabli" zastavili sériu siedmich prehier na domácom ľade, predtým sa naposledy v Prudential Center tešili z výhry 2. januára.New Jersey - Buffalo 2:1, Philadelphia - St. Louis 0:2, New York Islanders - Toronto 6:5 pp