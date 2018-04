NHL: Toto sú finalisti na zisk Trofeje Billa Mastertona

Brian Boyle, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 22. apríla (TASR) - Trofej Billa Mastertona je ocenenie hráča NHL, ktorý spája svoje majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju. Cenu v tejto sezóne získa jeden z trojice Brian Boyle (New Jersey Devils), Roberto Luongo (Florida Panthers) a Jordan Staal (Carolina Hurricanes). Mená finalistov Bill Masterton Memorial Trophy zverejnil oficiálny web zámorskej hokejovej profiligy, víťaz si cenu prevezme 20. júna na slávnostnom galavečere v Las Vegas.Boyle sa v novembri vrátil do zostavy Devils po prekonaní chronickej myeloidnej leukémie, ktorú mu zistili pri krvných testoch v úvode predsezónneho kempu NHL. Útočník "diablov" odohral v ročníku 2017/18 69 zápasov, v ktorých dal 13 gólov a pridal 10 asistencií. Na ďalších päť duelov nastúpil v play off. Predstavil sa tiež v januárovom zápase hviezd NHL.Luongo absentoval od začiatku decembra 2017 so zranením slabín v bránke Floridy viac ako dva mesiace a vynechal 27 zápasov. Na začiatku apríla nastúpil na svoj 1000. zápas v NHL a stal sa len tretím brankárom v histórii profiligy, ktorý dosiahol túto hranicu. Pred ním sa to podarilo Martinovi Brodeurovi a Patrickovi Royovi. Tridsaťdeväťročný Kanaďan odchytal v prebiehajúcej sezóne 35 duelov s priemerom 2,47 inkasovaného gólu na zápas. Dosiahol 92,9-percentnú úspešnosť zákrokov a tri čisté kontá.Staalovi a jeho manželke zomrela na konci februára novonarodená dcéra Hannah pre vrodenú poruchu. Pre rodinnú tragédiu vynechal center Caroliny tri zápasy. V sezóne 2017/18 nazbieral v 79 stretnutiach 46 bodov (19+17), čo je jeho druhý bodovo najúspešnejší ročník v drese "hurikánov".