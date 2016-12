NHL: Tréner Sullivan predĺžil spoluprácu s Penguins o ďalšie tri roky

Tréner Pittsburghu Penguins Mike Sullivan a hráči zľava Patric Hornqvist, Jevgenij Malkin a kapitán Sidney Crosby v piatom zápase finále play off zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks v Pittsburghu 9. júna 2016. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh 27. decembra (TASR) - Tréner Mike Sullivan a klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins sa dohodli na predĺžení zmluvy o ďalšie tri roky. Štyridsaťosemročný Američan, ktorý v júni priviedol "tučniakov" k zisku Stanleyho pohára, povedie mužstvo až do konca sezóny 2019/2020.Sullivan pred rokom nahradil na striedačke Mikea Johnstona a okamžite oživil herný prejav dovtedy sa trápiaceho tímu. V play off chytili Penguins parádnu formu a napokon vybojovali prvý Stanleyho pohár od roku 2009. "" uviedol v klubovom vyhlásení generálny manažér Pittsburghu Jim Rutherford.Aktuálne patrí Penguins so 49 bodmi druhá priečka v Metropolitnej divízii i Východnej konferencii, na zatiaľ najlepší tím súťaže Columbus strácajú bod.