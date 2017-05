NHL: Tučniaci zdolali Predátorov v prvom súboji finále play off

Vľavo je Sidney Crosby z Pittsburgh Penguins' pred brankárom Nashville Predators Pekkaom Rinnem. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh 30. mája (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins zdolali v noci na utorok v prvom súboji finále play off NHL Nashville Predators 5:3 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy. Obhajca Stanleyho pohára premárnil trojgólový náskok, napokon však vydrel triumf vďaka presnému zásahu Jakea Guentzela z 57. minúty. Na výhru stačilo Penguins iba 12 striel, čo je najnižší počet zo strany jedného tímu v doterajšej histórii finálových zápolení. Záverečné boje o pohár pokračujú druhým duelom v noci na štvrtok opäť na ľade Pittsburghu.Fínsky brankár Pekka Rinne bol počas vyraďovacích bojov veľkou oporou Predators, v prvom finálovom súboji však svoje mužstvo nepodržal, keď z 11 striel inkasoval štyrikrát. Hostia mali aj kusisko smoly, jeden gól si dali sami, záverečný dal Nick Bonino do prázdnej bránky pri súperovej neúspešnej power play. Penguins profitovali z výbornej streleckej efektivity, v prvej tretine v priebehu 4 minút a 11 sekúnd nasúkali hosťom tri góly. Potom však trestuhodne prenechali taktovku zápasu hosťom, v druhej časti neohrozili Rinneho ani raz a od 20. do 57. minúty ťahali neskutočnú sériu 37 minút bez jedinej strely na bránku. Preťal ju až Guentzel 3:17 min. pred koncom a zabezpečil tak domácim šťastné víťazstvo."Matt Cullen predviedol peknú akciu. V takejto fáze zápasu sa snažíte všetko mieriť na bránku. Nemal som veľa času na koncovku, mal som šťastie, že puk skončil v sieti," povedal pre NBC Sports Guentzel, ktorý sa 10. gólom v play off osamostatnil na čele tabuľky strelcov. Dvadsaťdvaročný útočník z nevinnej akcie spasil Pittsburgh, ktorý bol dovtedy pod systematickým tlakom súpera. Od začiatku merania striel v profilige v sezóne 1957/58 sa prvýkrát stalo, že jeden z tímov vo finále o Stanleyho pohár počas jednej tretiny ani raz nevystrelil na bránku. "Boli sme vytrvalí. Tlačili nás, ale dokázali sme nájsť cestu k triumfu. Odolali sme im. Bolo to víťazstvo charakteru," zdôraznil Guentzel.PITTSBURGH PENGUINS - NASHVILLE PREDATORS 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)Góly: 16. Malkin (Daley, Crosby), 17. Sheary (Kunitz, Crosby), 20. Bonino (Dumoulin), 57. Guentzel (Cullen, Schultz), 59. Bonino (Kunitz) – 29. Ellis (Subban, Fisher), 51. Sissons (Josi, Järnkrok), 54. Gaudreau (Watson, Fisher). Rozhodcovia: McCauley, Meier - Cherrey, Murphy, vylúčenia: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 18.618 divákov.Zostavy:Pittsburgh: Murray - Cole, Schultz, Määttä, Daley, Dumoulin, Hainsey – Sheary, Crosby, Kunitz – Kessel, Malkin, Wilson – Rust, Bonino, Rowney – Hörnqvist, Cullen, GuentzelNashville: Rinne – Josi, Ellis, Ekholm, Subban, Irwin, Weber – Aberg, Sissons, Forsberg – Neal, Fisher, Arvidsson – Smith, Järnkrok, Gaudreau - Watson, Fiddler, McLeod/stav série: 1:0/Finálová séria odštartovala vo vysokom tempe, vo vyrovnanom zápase ukázali v úvode lepšiu streleckú efektivitu domáci Penguins. Predators sa pritom mohli ujať vedenia v 8. minúte, keď Subban presne mierenou strelou zápästím prekonal Murrayho, no gól neuznali pre diskutabilný ofsajd. "Tučniaci" potom prevzali réžiu a počas necelých piatich minút gólovo udreli trikrát. Najprv Malkin v presilovke prepálil Rinneho, vzápätí zvýšil na 2:0 Sheary, ktorý po dokonalom vyšachovaní súperovej obrany zakončil do prázdnej bránky. Nashvillskú smolu podčiarkla situácia 17 sekúnd pred klaksónom, keď si Boninovu prihrávku zrazil kolenom do vlastnej siete Ekholm - 3:0. Predators zareagovali v druhom dejstve mohutnou ofenzívou. Defenzíva Penguins bola pod systematickým tlakom, odolávala len vďaka pozornému brankárovi Murraymu. Domáci hráči v prostrednej časti neohrozili Rinneho ani raz, pomer striel 9:0 v prospech hostí hovoril jasnou rečou. Pittsburgh svojou pasivitou o luxusný náskok napokon prišiel. V polovici stretnutia znížil Ellis aj vďaka dobrému cloneniu Arvidssona, v 51. min. pri vylúčení Malkina úspešne tečoval Sissons ľavým kolenom strieľanú prihrávku Josiho a o vyrovnanie sa postaral o tri minúty neskôr svojím prvým gólom v play off Gaudreau. Po vypršaní Subbanovho trestu ho ideálne našiel Watson, ktorý skvele zapracoval za súperovou bránkou - 3:3. "Predátori" pokračovali v nápore a Murrayho zachránila od ďalšej pohromy žŕdka. Hostia si však nedali pozor na ofenzívny výpad Guentzela, ktorý v 57. minúte z nenápadnej akcie nádherne trafil pod hornú žŕdku a poslal domácich opäť do vedenia. Rinne bol v tom momente neuveriteľných 37 minút bez zákroku. Hra bez brankára už "Preds" nepomohla, naopak Bonino svojím druhým gólom v zápase spečatil výhru Pittsburghu,ms