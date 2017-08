NHL: Útočník Mike Fischer ukončil kariéru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 3. augusta (TASR) - Kanadský hokejový útočník Mike Fischer sa vo veku 37 rokov rozhodol ukončiť aktívnu činnosť. Posledným zápasom jeho kariéry tak zostane šiesty finálový zápas proti Pittsburghu, v ktorom Fisherov tím Nashville Predators prehral 0:2. Skúsený hokejista odohral v NHL celkovo 1222 zápasov.Fishera draftovala v roku 1998 Ottawa Senators, v ktorej pôsobil až do roku 2011. Počas sezóny 2010/2011 bol súčasťou výmeny do Nashvillu. V sezóne 2016/2017 doviedol tím v pozícii kapitána až do finále, no "predátori" nestačili na Pittsburgh, ktorému podľahli 2:4 na zápasy. Pre Fischera to bola druhá neúspešná finálová séria. Tú prvú absolvoval ešte v roku 2007 v drese Senators. V NHL odohral celkovo 1222 zápasov, v ktorých získal 636 kanadských bodov (299 gólov, 337 asistencií). V rokoch 2005 a 2009 reprezentoval Kanadu na majstrovstvách sveta, v oboch prípadoch získal striebornú medailu.