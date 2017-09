NHL: Útočník Vernon Fiddler ukončil kariéru

Hokejisti Dallasu Stars Vernon Fiddler (vpravo) a Colton Sceviour, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 13. septembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Vernon Fiddler ukončil aktívnu kariéru. V zámorskej NHL odohral celkovo 928 zápasov, najviac v drese Nashvillu Predators.V drese "predátorov" začal v sezóne 2002/2003 kariéru v NHL. Počas nej sa postupne objavil aj v tímoch Phoenix Coyotes, Dallas Stars a New Jersey Devils. V priebehu ročníka 2016/2017 sa vrátil do Nashvillu, s ktorým sa prebojoval až do finále Stanleyho pohára. V ňom Predators nestačili na Pittsburgh Penguins. Finálová účasť bola pre Fiddlera najväčším úspechom v NHL, v ktorej strelil celkovo 109 gólov a pridal 165 asistencií.