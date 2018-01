NHL: V All Star zápasoch triumfoval tím Pacifickej divízie

Členovia tímu Pacific Division oslavujú po porážke Atlantic Division. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

All Star víkend - sumáre:



Pacifická divízia – Centrálna divízia 5:2 (0:1, 5:1)



Góly: 15. Doughty (McDavid), 17. Neal (McDavid, Burns), 19. Boeser (Ekman-Larsson, Gaudreau), 19. Burns (McDavid, Smith), 20. Neal (McDavid) – 2. MacKinnon (Wheeler), 18. Subban (MacKinnon). Brankári: Fleury (11. Smith) - Rinne (11. Hellebuyck)



Atlantická divízia - Metropolitná divízia 7:4 (2:3, 5:1)



Góly: 6. Matthews (Eichel, Barkov), 9. Kučerov (Karlsson, Stamkos), 13. Kučerov (Eichel, Karlsson), 15. Point (Marchand, Price), 17. Eichel (Barkov), 18. Marchand (Point, Green), 18. Kučerov (Stamkos, Karlsson) – 2. Crosby (Ovečkin), 8. Giroux (Werenski), 9. Ovečkin (Crosby), 14. Letang (Tavares, Bailey). Brankári: Vasilevskij (11. Price) - Lundqvist (11. Holtby)



Finále:



Pacifická divízia – Atlantická divízia 5:2 (3:1, 2:1)



Góly: 1. Rakell (Kopitar, Doughty), 6. Boeser (Gaudreau), 9. Doughty (Kopitar, Rakell), 12. Gaudreau (Boeser), 18. Rakell (Burns) – 7. Green (Marchand, Point), 14. Green (Marchand). Brankári: Vasilevskij (11. Price) - Fleury (11. Smith)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. januára (TASR) - Tím Pacifickej divízie triumfoval v noci na pondelok v All Star zápasoch zámorskej hokejovej NHL v Amalie aréne v Tampe. Vo finále sa jeho hráči predstavili proti výberu Atlantickej divízie, nad ktorým zvíťazili 5:2. Najužitočnejším hráčom večera sa stal člen víťazného tímu Brock Boeser. V histórii Zápasov hviezd získal túto cenu ako prvý nováčik.V prvom dueli zvíťazila Pacifická divízia nad hráčmi Centrálnej divízie 5:2, v druhom súboji sa zrodil triumf Atlantickej divízie nad Metropolitnou 7:4. Najväčší aplauz zožali domáci hráči Tampy Bay, ktorí mali na exhibícii štvornásobné zastúpenie. V druhom zápase strelil aktuálne najproduktívnejší hráč profiligy Nikita Kučerov hetrik, diváci v aréne zahádzali ľad šiltovkami. Vo finále však vyšiel bodovo naprázdno. V ňom sa najviac darilo Rickardovi Rakellovi, ktorý strelil dva góly a pridal aj asistenciu. Víťazný tím získal milión dolárov.povedal Boeser po skončení zápasu.Víkend si užíval najmä Brian Boyle, ktorému v septembri diagnostikovali chronickú myeloidnú leukémiu. Hokejista New Jersey Devils však svoj najťažší boj v živote zvládol a diváci v Tampe mu pripravili ovácie.povedal Boyle pre portál tsn.ca.Všetky zápasy sa hrali systémom dvakrát desať minút po troch hráčoch na každej strane. Budúcoročný All Star víkend sa uskutoční v San Jose.