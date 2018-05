NHL: Vancouver podpísal kontrakt s talentovaným Petterssonom

Elias Pettersson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vancouver 27. mája (TASR) – Vedenie klubu Vancouver Canucks podpísalo trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym hokejovým útočníkom Eliasom Petterssonom, ktorého sivybrali v roku 2017 z 5. miesta vstupného draftu NHL.Devätnásťročný Pettersson žal vo svojej úvodnej sezóne medzi dospelými jeden úspech za druhým. S Växjö HC získal titul vo Švédsku, ovládol bodovanie základnej časti (44 zápasov, 56 bodov za 24 gólov a 32 asistencií), bodovanie play off (13 duelov, 10+9) a odniesol si ocenenia pre nováčika roka, najlepšieho útočníka, najužitočnejšieho hráča a najužitočnejšieho hráča play off najvyššej švédskej súťaže. Navyše sa môže pýšiť striebrom z MS juniorov a zlatom zo svetového šampionátu v Dánsku.uviedol podľa TSN generálny manažér klubu Jim Benning.