NHL: Vedenie profiligy si priznalo chybu pri neuznanom góle Rantanena

New York 21. októbra (TASR) - Počas piatkového zápasu zámorskej hokejovej NHL rozhodol videozáznam prvýkrát v histórii nesprávne. V záverečnej tretine stretnutia Colorado - St. Louis (3:4) mal platiť vyrovnávajúci gól domácich, no po prezretí videa vyriekol rozhodca nesprávny verdikt a zásah neuznal.Liga priznala, že gól Mikka Rantanena mal platiť. Video síce potvrdilo, že hráč Colorada Sven Andrighetto bol v postavení mimo hry, ale bolo to v jeho predchádzajúcom útočnom snažení, ktoré nebolo predmetom videoanalýzy. Andrighetto vykorčuľoval z útočného pásma a následne sa doň vrátil, ked už nebol v ofsajdovej pozícii a vtedy Rantanen skóroval.Takzvaný "coach's challenge" zaviedli pred sezónou 2015/2016. Znamená to, že tréneri môžu využiť raz za zápas pomoc videa v sporných situáciách. Táto pomôcka bola zatiaľ použitá v 351 prípadoch. Informovala o tom agentúra AP