NHL: Vegas urobil desať trejdov, získal sedem hráčov

Las Vegas 22. júna (TASR) - Už bývalý brankár Pittsburghu Marc-Andre Fleury sa stal najväčšou hviezdou rozširovacieho draftu zámorskej NHL, v ktorom si v poradí 31. účastník súťaže Vegas Golden Knights vybral svojich hráčov z ostatných tímov profiligy. Ani jeden zo slovenských hráčov sa do výberu nedostal. Vedenie "zlatých rytierov" zároveň oznámilo už pred draftom a počas neho dohodnutých výmen.Tridsaťdvaročný trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Fleury zožal v noci na štvrtok v domovskom stánku nového tímu T-Mobile Aréne najväčší potlesk.reagoval na obrovské ovácie, ktoré sa spustili po vyhlásení jeho mena.Golden Knights si mohli vybrať z každého z 30 tímov po jednom hráčovi, ktorého si doterajšie kluby neochránili pred expanzným draftom. Tesne pred výberom sa hovorilo o tom, že do nového tímu by mohol zamieriť Slovák Marko Daňo z Winnipegu, no "zlatí rytieri" nakoniec siahli v kádri Jets po útočníkovi Chrisovi Thorburnovi.Okrem Daňa sa na zozname nechránených hráčov ocitli aj ďalší šiesti Slováci Jaroslav Halák (New York Islanders), Marián Gáborík (Los Angeles), Jaroslav Janus (Tampa Bay), Marek Hrivík (NY Rangers), Peter Budaj (Tampa Bay) a Martin Marinčin (Torontom), no ani jedného nový tím nedraftoval.Generálny manažér Vegas George McPhee si k Fleurymu do bránky vybral aj Calvina Pickarda z Colorada a Jeana-Francoisa Berubea z NY Islanders. Medzi obrancami vynikajú Marc Methot (Ottawa), Alexej Jemelin (Montreal), Luca Sbisa (Vancouver) či Trevor van Riemsdyk (Chicago). V útoku siahli "rytieri" napríklad po tridsaťgólovom strelcovi Jonathanovi Marchessaultovi (Florida), Davidovi Perronovi (St. Louis) a Jamesovi Nealovi (Nashville). Dokopy si Vegas zvolilo troch brankárov, 13 obrancov a 14 útočníkov. Z množstva českých hráčov sa dostal do výberu len talentovaný útočník Tomáš Nosek z Detroitu.Krátko po drafte oznámil tím aj viacero výmen. Do kádra tak prišlo ďalších sedem hráčov - obrancovia Jake Bischoff z NY Islanders a Shea Theodore z Anaheimu, útočníci Reilly Smith z Floridy, David Clarkson z Columbusu, Alex Tuch z Minnesoty, Michail Grabovskij z NY Islanders a talentovaný Nikita Gusev z Tampa Bay. "Rytieri" zároveň získali až desať výberov v nasledujúcich štyroch draftoch, pričom dva v 1. kole toho nadchádzajúceho, čo im môže priniesť množstvo talentovaných hráčov do budúcnosti.Už predtým s tímom podpísal kontrakt hviezdny center z SKA Petrohrad Vadim Šipačov, talentovaný český útočník Tomáš Hyka a center Reid Duke, ktorý sa stal vôbec prvým hráčom tímu. Očakáva sa, že vedenie Vegas spraví pred novou sezónou ešte niekoľko transferov a viacero hráčov poputuje na farmu Chicago Wolves v AHL.povedal majiteľ klubu Bill Foley.Tvárou tímu by mal byť 32-ročný Fleury, ktorý má kontrakt ešte na dve sezóny a takmer určite bude brankárska jednotka nového tímu.povedal Fleury.povedal McPhee.Jedným z najskúsenejších v tíme je James Neal, ktorý odohral v ZČ NHL 632 zápasov a nazbieral 451 bodov (238+213). V 80 dueloch play off pridal ďalších 44. V uplynulej sezóne sa veľkou mierou zaslúžil o postup Nashvillu do finále Stanleyho pohára.dodal Foley.zoznam vybraných hráčov Vegas Golden Knights v rozširovacom drafte NHL:brankári: Calvin Pickard (Colorado), Jean-Francois Berube (NY Islanders), Marc-Andre Fleury (Pittsburgh)obrancovia: Deryk Engelland (Calgary), David Schlemko (San Jose), Griffin Reinhart (Edmonton), Luca Sbisa (Vancouver), Jon Merrill (New Jersey), Brayden McNabb (Los Angeles), Jason Garrison (Tampa Bay), Alexej Jemelin (Montreal), Clayton Stoner (Anaheim), Colin Miller (Boston), Marc Methot (Ottawa), Trevor van Riemsdyk (Chicago), Nate Schmidt (Washington)útočníci: Teemu Pulkkinen (Arizona), William Carrier (Buffalo), Oscar Lindberg (NY Rangers), Erik Haula (Minnesota), William Karlsson (Columbus), Cody Eakin (Dallas), Tomáš Nosek (Detroit), Jonathan Marchessault (Florida), Connor Brickley (Carolina), James Neal (Nashville), Brendan Leipsic (Toronto), Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphia), Chris Thorburn (Winnipeg), David Perron (St.Louis)hráči, ktorých Golden State získal po výmenách:obrancovia: Jake Bischoff (NY Islanders), Shea Theodore (Anaheim Ducks)útočníci: Reilly Smith (Florida), David Clarkson (Columbus), Alex Tuch (Minnesota), Michail Grabovskij (NY Islanders), Nikita Gusev (Tampa Bay)predtým podpísaní hráči: Vadim Šipačov, Tomáš Hyka, Reid Duke