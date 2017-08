NHL: Veterán Doan ukončil kariéru

Na archívnej snímke Shane Doan z Phoenixu Coyotes s trofejou Marka Messiera pre hráča, ktorý preukazoval v sezóne najväčšie vodcovské schopnosti na aj mimo ľadu, na odovzdávaní individuálnych a tímových cien zámorskej hokejovej súťaže na záverečnom ceremoniáli sezóny 2011/2012 v Las Vegas. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Phoenix 30. augusta (TASR) - Bývalý hráč Arizony Coyotes Shane Doan ukončil hokejovú kariéru. Hráč, ktorý počas svojho pôsobenia v zámorskej NHL nikdy nezmenil pôsobisko, bol počas uplynulých trinástich sezón kapitánom Coyotes. O konci kariéry informoval v rozhovore pre azcentral.com.Doan odohral v NHL celkovo 1595 zápasov, v ktorých získal rovných 1000 kanadských bodov za 417 gólov a 583 asistencií.uviedol Doan.uviedol na twitteri bývalý útočník Jeremy Roenick.Doanovo meno sa pred play off 2017 spomínalo v súvislosti s prestupom do tímu, ktorý by mal reálnu šancu na zisk Stanleyho pohára. Práve zisk slávnej trofeje bol jedným z jeho najväčších želaní, o ktorom čoraz častejšie hovoril v nedávnych sezónach. Napokon však slávnu súťaž opustil bez majstrovského prsteňa, ale s vizitkou hráča symbolizujúceho klubovú vernosť. V roku 1995 ho z celkovej 7. pozície draftoval Winnipeg Jets. Zaň odohral nováčikovskú sezónu, po ktorej sa klub presťahoval do Phoenixu."Kojoti" počas Doanovej éry nikdy nepatrili k favoritom na zisk Stanleyho pohára, no rodák z kanadskej provincie Alberta im bol verný po celú kariéru. V najlepších rokoch kariéry patril k pravidelným reprezentantom Kanady. Celkovo šesťkrát štartoval na MS, raz na ZOH a zahral si aj na Svetovom pohári v roku 2004. Dvakrát sa stal majstrom sveta a prvenstvo získal aj na SP. Dvakrát si zahral v All Star zápase NHL a v roku 2012 získal ocenenie Mark Messier Leadership Award pre hráča, ktorý v sezóne preukázal najväčšie vodcovské schopnosti na ľade aj mimo neho.