NHL: Voráček pripravil dva góly a je najlepším nahrávačom súťaže

Na archívnej snímke Jakub Voráček. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

NHL - sumáre:



BUFFALO SABRES – PHILADELPHIA FLYERS 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Góly: 44. O'Reilly (Kane), 52. Kane (Gorges, Okposo), 59. Eichel (Scandella, O'Reilly), 60. Eichel – 58. Raffl (Giroux, Voráček), 60. Gostisbehere (Giroux, Voráček). Brankári: Lehner - Elliott, strely na bránku: 37:35, 18.222 divákov.



FLORIDA PANTHERS – MINNESOTA WILD 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly: 17. Trocheck (Petrovic, Malgin), 42. Huberdeau, 52. Brickley (Yandle), 60. Huberdeau (Barkov) – 9. Suter (Dumba, Granlund), 31. Winnik. Brankári: Reimer - Stalock, strely na bránku: 34:31, 13.259 divákov



CALGARY FLAMES – MONTREAL CANADIENS 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Góly: 50. Ferland (Frolík, Monahan), 59. Tkachuk (Backlund, Gaudreau) – 11. Froese (Benn, Galchenyuk), 29. Deslauriers (Froese, Carr), 44. Gallagher (Lehkonen, Plekanec). Brankári: Smith - Price, strely na bránku: 23:35, 19.289 divákov.



ARIZONA COYOTES – WASHINGTON CAPITALS 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Góly: 42. Dvorak (Goligoski, Chychrun), 59. Fischer (Keller, Demers), 65. Keller (Domi, Goligoski) – 26. Oshie (Vrána, Kuznecov), 45. Kuznecov (Djoos, Carlson). Brankári: Wedgewood - Grubauer, strely na bránku: 27:17, 10.904 divákov.

New York 23. decembra (TASR) - Hokejisti Arizony zvíťazili v domácom zápase zámorskej NHL v noci na sobotu nad Washingtonom 3:2 po predĺžení. O ich výhre rozhodol v poslednej minúte extračasu Clayton Keller. Coyotes tak zastavili sériu siedmich prehier.Napriek prehre však hráči Washingtonu neboli sklamaní. "Hrať v Arizone je vždy nesmierne ťažké. Nemyslím si, že sme stratili body. Jeden sme získali," uviedol pre nhl. com útočník Washingtonu Jevgenij Kuznecov, autor gólu a asistencie.Florida si doma poradila s Minnesotou 4:2, keď sa dvoma gólmi prezentoval Jonathan Huberdeau. Pre Panthers to bola prvá výhra nad Wild od 3. januára 2016. "Divochom" sa navyše zranil útočník Nino Niederreiter, ktorý odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela už v prvej tretine. Uspelo aj Buffalo, ktoré na domácom ľade zvíťazilo nad Philadelphiou 4:2. V drese hostí zaznamenal dve asistencie Čech Jakub Voráček, ktorý ich nazbieral celkovo už 36 a v tejto štatistike je lídrom NHL.Zvíťazil aj Montreal, ktorý vyhral v Calgary 3:2. Podarilo sa mu to aj vďaka gólu Byrona Froesera, pre ktorého to bol vôbec prvý zásah v profilige. Mal však pri ňom aj potrebnú dávku šťastia, keď telom tečoval strelu Jordieho Benna od modrej čiary. "Myslím, že sa puk odrazil od môjho stehna. Tak som to chcel," vtipkoval po zápase Froeser. "Plameňom" chýbal v druhom zápase po sebe Jaromír Jágr pre zranenie v dolnej časti tela.